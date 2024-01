Ivan Hašek povedie českú futbalovú reprezentáciu

Praha 4. januára (TASR) - Novým trénerom českej futbalovej reprezentácie sa stal Ivan Hašek. Rozhodol o tom výkonný výbor Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR), ktorý 60-ročného kouča zvolil jednohlasne. Hašek nahradil na lavičke Jaroslava Šilhavého, ktorý tesne po postupe na ME v Nemecku z funkcie odstúpil.



"Na prvom mieste by som chcel poďakovať Jaroslavovi Šilhavému za úspešných päť rokov. Vďaka nemu tu možno sedím práve ja. Ďakujem tiež výkonnému výboru za jednohlasné zvolenie. Je to pre mňa dôležité, že máme zhodu. Ďakujem klubom za to, že nám vyšli v ústrety pri tvorbe realizačného tímu. Je pre mňa obrovská česť trénovať český národný tím. Beriem to ako vrchol kariéry a najväčšiu vec, čo sa môže trénerovi podariť. Mám sen sa ešte raz zúčastniť majstrovstiev sveta, nie len ako divák. Verím, že sa na svetový šampionát 2026 prebojujeme, urobím pre to maximum," uviedol Hašek na štvrtkovej tlačovej konferencii pre ČT Šport.



Prvým asistentom Hašeka bude 34-ročný Jaroslav Köstl, ktorý nástupom do národného tímu ukončil pôsobenie na lavičke Slavie Praha, kde bol asistentom Jindřicha Trpišovského. Druhým asistentom bude Jaroslav Veselý, hlavný tréner Bohemiansu Praha. Štyridsaťšesťročný kormidelník zároveň zostane pôsobiť aj na klubovej lavičke. Trénerom brankárov bude Radek Černý zo Slavie Praha, vedúci mužstva Michal Černý, ktorý sa posunul na funkciu z českej dvadsaťjednotky.



Funkciu manažéra neprijal Pavel Nedvěd. "Rokovania boli korektné, podmienky boli nadštandardné. Prvá ponuka vraj bola podľa niektorých dehonestujúca, no chcem povedať, že je to lož. Potvrdil to aj on, no napokon sa rozhodol inak. Musíme to rešpektovať, prajeme mu veľa šťastia," povedal predseda FAČR Petr Fousek.



Šesťdesiatročný Hašek už bol na lavičke Česka v roku 2009. Z pozície predsedu zväzu vtedy prebral národný tím po odvolanom Petrovi Radovi a neúspešne sa snažil zachrániť kvalifikáciu MS 2010. Česi nakoniec skončili tretí za postupujúcimi Slovenskom a Slovinskom. Odvtedy Hašek pôsobil mimo Európy - trénoval v Spojených arabských emirátoch, Saudskej Arábii či v Katare. Naposledy viedol národný tím Libanonu.