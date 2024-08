Ivaniševič nabáda Djokoviča, aby to potiahol až do OH 2028

Záhreb 6. augusta (TASR) - Bývalý tréner Novaka Djokoviča nabáda srbského tenistu, aby to potiahol až do OH 2028 v Los Angeles. Goran Ivaniševič tvrdí, že zisk olympijského zlata v Paríži bude pre "Noleho" veľkou motiváciou, aby zotrval v súťažnom kolotoči čo najdlhšie.



"Novak sa dokázal otriasť z krutej prehry vo finále Wimbledonu a na olympiáde vo finálovom dueli s Carlosom Alcarazom potvrdil svoje majstrovstvo. Ak by sa zápas na dvorci Philippa Chatriera hral ešte ďalších päť hodín, som presvedčený, že výsledok by bol rovnaký. Novak lietal a tancoval po kurte. Dobre viem, že dokáže stvárať bláznivé veci a vôbec by ma neprekvapilo, keby štartoval aj na OH 2028 v Los Angeles. Určite má moju podporu," uviedol Ivaniševič pre agentúru Reuters.



Chorváta potešilo, že Djokovič dokázal v Paríži prelomiť olympijské prekliatie. "Som veľmi šťastný, že konečne získal vytúžené olympijské zlato vo dvojhre. Veľmi mu želám, aby teraz vybojoval 25. grandslamový titul a vytvoril absolútny rekord. Potom môže ukončiť kariéru, ale ako ho poznám, neurobí to a bude mať motiváciu pokračovať. Ak na US Open predvedie také výkony ako v Paríži, je pre mňa najväčší kandidát na zisk trofeje."