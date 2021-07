Ivaniševiča v Sieni slávy: Prvýkrát môžem povedať, že som hrdý

Newport 18. júla (TASR) - Bývalého chorvátskeho tenistu Gorana Ivaniševiča v sobotu slávnostne uviedli do Siene slávy v americkom Newporte. Popri niekdajšej svetovej dvojke ocenili aj Conchitu Martinezovú a tzv. Originálnu deviatku - Billie Jean Kingovú, Rosie Casalsovú, Peaches Bartkowiczovú, Kristy Pigeonovú, Kerry Melvilleovú Reidovú, Julie Heldmanovú a Valerie Ziegenfussovú, Judy Tegartovú Daltonovú a Nancy Richeyovú. In memoriam uviedli do Siene slávy Dennisa van der Meera.



Ivaniševič sa na ceremoniáli neubránil dojatiu. "Sme malá krajina s veľkým srdcom. Nikdy neprestávame veriť. Prvýkrát v živote môžem povedať, že som na seba hrdý," povedal víťaz z Wimbledonu 2001, ktorého v hľadisku sledovali fanúšikovia, niektorí v chorvátskych futbalových dresoch. "Nebolo jednoduché fandiť mi. Bolo to frustrujúce, občas smutné a niektorí ľudia sa asi kvôli mne aj rozviedli. Jedno je však isté, moji priaznivci mali o zábavu postarané," vtipkoval Ivaniševič.



Martinezová je víťazka z Wimlbedonu 1994, Originálnu deviatku ocenili za prínos k rozvoju ženského tenisu a ich boj proti nerovnoprávnosti. Aj vďaka nim od septembra 1970 dostávali prémie na turnajoch aj ženy. "Mali sme víziu. Chceli sme, aby každé dievča na svete, ak na to malo, mohlo súťažiť a aby si ho všimli. Dnes hráčky na okruhu WTA žijú náš sen," povedala Kingová podľa oficiálneho webu ATP.