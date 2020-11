Ivanovič a Pereira z West Bromwichu majú koronavírus

Londýn 8. novembra (TASR) - Dvojica futbalistov anglického klubu West Bromwich Branislav Ivanovič a Matheus Pereira mali pozitívny test na koronavírus a museli ísť do desaťdňovej karantény.



Klub to podľa agentúry DPA oznámil pred nedeľňajším zápasom Premier League s Tottenhamom Hotspur. "Je to zlá správa. Zistili sme, že nie sú v poriadku v utorok a v stredu," povedal v nedeľu tréner West Brom Slaven Bilič.