Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. júl 2026Meniny má Oľga
< sekcia Šport

Ivanovičová počas kariéry trpela silnými záchvatmi paniky

.
Na archívnej snímke z 26. septembra 2022 bývalá srbská tenistka Ana Ivanovičová v Mníchove. Foto: TASR/DPA

Ivanovičová ukončila kariéru v roku 2016 vo veku 29 rokov. Získala 15 titulov vrátane triumfu na Roland Garros v roku 2008 a v tom istom roku sa dostala na čelo svetového rebríčka.

Autor TASR
Belehrad 23. júla (TASR) - Bývalá svetová jednotka Ana Ivanovičová priznala, že počas tenisovej kariéry trpela silnými záchvatmi paniky. Tridsaťosemročná Srbka o tom prehovorila v chorvátskom televíznom programe.

V posledných rokoch kariéry som mala veľmi silné záchvaty paniky hneď, ako som vyšla na kurt. Nikdy som o tom nehovorila, ale naozaj som prežívala intenzívne záchvaty paniky,“ citoval ju vo štvrtok chorvátsky portál 24sata.hr.

Ivanovičová ukončila kariéru v roku 2016 vo veku 29 rokov. Získala 15 titulov vrátane triumfu na Roland Garros v roku 2008 a v tom istom roku sa dostala na čelo svetového rebríčka. Za jej súťaživosťou a vzhľadom modelky sa však podľa vlastných slov skrývali vážne psychické problémy.

Ľudia sa čudovali, čo sa zrazu stalo uprostred zápasu a prečo som skolabovala. V skutočnosti som jednoducho spanikárila a nedokázala pokračovať,“ uviedla. „Premáhal ma strach z toho, že sa na druhý deň budem musieť vrátiť na kurt a hrať pred divákmi.“

Krátko pred ukončením kariéry sa Ivanovičová vydala za bývalého nemeckého futbalistu Bastiana Schweinsteigera. Dvojica vlani oznámila rozchod, informovala agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

Program TASR TV je bohatší o nové relácie

SMRTEĽNÁ NEHODA PRI ČUNOVE: Už chytili muža, ktorý mal zraziť cyklistu

NOVÝ SLOVENSKÝ REKORD: Vytvorili ho rodičia s deťmi

Takáč: Krasoň jaseňový je po Maďarsku potvrdený už aj na Slovensku