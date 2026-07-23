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Ivanovičová počas kariéry trpela silnými záchvatmi paniky
Ivanovičová ukončila kariéru v roku 2016 vo veku 29 rokov. Získala 15 titulov vrátane triumfu na Roland Garros v roku 2008 a v tom istom roku sa dostala na čelo svetového rebríčka.
Autor TASR
Belehrad 23. júla (TASR) - Bývalá svetová jednotka Ana Ivanovičová priznala, že počas tenisovej kariéry trpela silnými záchvatmi paniky. Tridsaťosemročná Srbka o tom prehovorila v chorvátskom televíznom programe.
„V posledných rokoch kariéry som mala veľmi silné záchvaty paniky hneď, ako som vyšla na kurt. Nikdy som o tom nehovorila, ale naozaj som prežívala intenzívne záchvaty paniky,“ citoval ju vo štvrtok chorvátsky portál 24sata.hr.
Ivanovičová ukončila kariéru v roku 2016 vo veku 29 rokov. Získala 15 titulov vrátane triumfu na Roland Garros v roku 2008 a v tom istom roku sa dostala na čelo svetového rebríčka. Za jej súťaživosťou a vzhľadom modelky sa však podľa vlastných slov skrývali vážne psychické problémy.
„Ľudia sa čudovali, čo sa zrazu stalo uprostred zápasu a prečo som skolabovala. V skutočnosti som jednoducho spanikárila a nedokázala pokračovať,“ uviedla. „Premáhal ma strach z toho, že sa na druhý deň budem musieť vrátiť na kurt a hrať pred divákmi.“
Krátko pred ukončením kariéry sa Ivanovičová vydala za bývalého nemeckého futbalistu Bastiana Schweinsteigera. Dvojica vlani oznámila rozchod, informovala agentúra DPA.
„V posledných rokoch kariéry som mala veľmi silné záchvaty paniky hneď, ako som vyšla na kurt. Nikdy som o tom nehovorila, ale naozaj som prežívala intenzívne záchvaty paniky,“ citoval ju vo štvrtok chorvátsky portál 24sata.hr.
Ivanovičová ukončila kariéru v roku 2016 vo veku 29 rokov. Získala 15 titulov vrátane triumfu na Roland Garros v roku 2008 a v tom istom roku sa dostala na čelo svetového rebríčka. Za jej súťaživosťou a vzhľadom modelky sa však podľa vlastných slov skrývali vážne psychické problémy.
„Ľudia sa čudovali, čo sa zrazu stalo uprostred zápasu a prečo som skolabovala. V skutočnosti som jednoducho spanikárila a nedokázala pokračovať,“ uviedla. „Premáhal ma strach z toho, že sa na druhý deň budem musieť vrátiť na kurt a hrať pred divákmi.“
Krátko pred ukončením kariéry sa Ivanovičová vydala za bývalého nemeckého futbalistu Bastiana Schweinsteigera. Dvojica vlani oznámila rozchod, informovala agentúra DPA.