Ivona Fialková chce v stíhačke prelomiť strelecké trápenie

Čang-ťia-kchou 12. februára (TASR) - Zosúladiť dobrý beh a streľbu, to je cieľ Ivony Fialkovej v nedeľňajšej stíhačke na ZOH v Pekingu. Slovenskej biatlonistke sa to v doterajších vystúpeniach v horskom stredisku Čang-ťia-kchou nepodarilo. Sklamala ju najmä stojka, kde si aj v šprinte pokazila pekný výsledok.



Mladšia zo sesterskej dvojice si na olympiádu dobre načasovala bežeckú formu. Vo vytrvalostných pretekoch mala 19. najlepší čas na trati, v šprinte dokonca štrnásty. "Ale čo z toho všetkého, keď sa neviem trafiť. Mrzí ma to, pretože v tejto nadmorskej výške sa veľa pretekárok trápi a ja som práve tu našla bežeckú pohodu," povedala pre TASR. Pri oboch individuálnych štartoch pokazila stojku, keď v prvej vo vytrvalostných minula štyri a v rýchlostných pretekoch tri terče. "Na šprint som sa zamerala najviac a mala som v ňom najväčšie šance. Viackrát sme avizovali, že sa snažíme ladiť formu na olympiádu a myslím si, že sa to podarilo. Bežecké časy mám asi najlepšie v sezóne a na lyžiach sa cítim silná. Na tréningoch sme sa snažili čo najviac zvyknúť na túto strelnicu a chcela som sa vrátiť do tých čias, keď mi to v tejto sezóne išlo. Bežecky na to mám, no tak, ako celú moju kariéru, som sa zase streľbou odstavila od pekného výsledku. Bude mi za tým smutno," uviedla.



S bilanciou 1+3 obsadila 41. miesto s mankom 2:27,5 min. na víťaznú Nórku Marte Olsbuovú Röiselandovú a prebojovala sa do stíhacích pretekov. Tie sú na programe v nedeľu a Ivona Fialková sa v nich chce posunúť čo najviac hore. Na 13. priečku stráca minútu: "Túto sezónu sa mi v nej darí a mám v nej najlepšie výsledky. Opäť to však bude boj zo zadných pozícií, čo je veľmi ťažké. Už sa nedá dostať na špicu, zázraky sa tu robiť nedajú, ale viem sa posunúť dopredu. Využijem to, že sa mi dobre behá a uvidíme, na čo to bude stačiť."