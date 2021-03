Ivona Fialková obsadila siedmu priečku v stíhačke v Östersunde

Östersund 20. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Ivona Fialková zaznamenala druhý najlepší výsledok v kariére, keď obsadila siedmu priečku v záverečných stíhacích pretekoch sezóny v 10. kole Svetového pohára vo švédskom Östersunde. Zvíťazila Nórka Marte Olsbuová Röiselandová.



Druhá skončila už istá držiteľka veľkého i malého glóbusu Tirill Eckhoffová z Nórska s mankom 29,3 sekundy, tretia dobehla Bieloruska Hana Solová s odstupom 44 sekúnd. Ivona Fialková prišla do cieľa s odstupom 2:08,9 min, jej sestra Paulína skončila na 33. priečke s mankom 3:36,4 min.



Ivona Fialková nastúpila na štart z 33. miesta s odstupom 1:04,3 min. Nepodarilo sa jej ani raz vyčistiť všetky terče na štyroch streleckých položkách, no v náročných podmienkach pri silnom vetre sa to nedarilo ani jej súperkám. Ivona minula celkovo päťkrát, keď bežala postupne jeden, jeden, dva a jeden trestný okruh. Lepší výsledok v kariére dosiahla iba pred rokom na svetovom šampionáte v Anterselve, vtedy bola šiesta taktiež v stíhacích pretekoch.



Paulína Fialková vyštartovala na trať z desiatej pozície s mankom 26 sekúnd a vedomím zlepšujúcej sa bežeckej formy. Na prvej i druhej položke minula raz. Na prvej streľbe v stoji sa však nevyrovnala s ťažkými podmienkami a minula až štyrikrát. Na záver pridala ešte tri trestné okruhy, celkovo ich tak bežala deväť.



Zásluhou silného vetra sa poradie v pretekoch neustále menilo. Víťazka šprintu Ekhofffová po prvej položke a jednej chybe prepustila prvú priečku krajanke Ingrid Landmarkovej Tandrevoldovej. Tá na druhej streľbe pochybila hneď trikrát a do čela sa tak prepracovala ďalšia Nórka Olsbuová Röiselandová.



Tá si udržala vedenie, hoci na tretej i záverečnej streľbe minula dvakrát. Zaknihovala tak deviate víťazstvo v kariére a tretie v sezóne. Eckhoffová ukončila svoju víťaznú sériu na čísle sedem.