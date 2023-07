Izagirre vyhral po úniku 12. etapu Tour de France, Sagan zaostal

Belleville-en-Beaujolais 13. júla (TASR) - Španielsky cyklista Ion Izagirre vyhral po samostatnom úniku štvrtkovú 12. etapu 110. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Cofidis triumfoval na kopcovitej 168,8 km dlhej trati z Roanne do strediska Belleville-en-Beaujolais s takmer minútovým náskokom pred domácim Mathieuom Burgaudeauom. Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo, žltý dres má naďalej v moci Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Slovák Peter Sagan od začiatku členitej etapy zaostával a medzi najlepšími chýbal.



Izagirremu vyšiel atak na poslednom klasifikovanom stúpaní dňa a po 30-kilometrovom sóle sa po roku 2016 tešil z druhého etapového vavrínu na Tour de France. Predkrmom pred náročným alpským víkendom bolo vo štvrtok päť horských prémií - tri tretej a dve druhej kategórie. Na jazdcov čakalo viac ako 3000 výškových metrov a dve neľahké stúpania v záverečných päťdesiatich kilometroch etapy. Tá bola šitá pre klasikárov a pretekárov do úniku, ten prelomový sa však vytvoril až v polovici trate. To už bol pelotón po množstve neúspešných atakov značne preriedený a Sagan spolu s ďalšími šprintérmi už výrazne na čelo strácali.



Prvú horskú prémiu na Cote de Thizy-les-Bourgs (4,3 km/ 5,6%) získal pre seba Daniel Martinez z Ineosu, druhú na Col des Ecorbans (2,1 km/6,9%) Giulio Ciccone zo stajne Lidl-Trek. Pri jednom z krátkych zjazdov sa tvrdému pádu nevyhol David de la Cruz a Astana tak prišla už o svojho tretieho jazdca na prebiehajúcej Tour. Únik dňa sa začal rodiť necelých 90 km pred cieľom, počet jazdcov v ňom sa napokon ustálil na čísle 15 s viacerými známymi menami. Vingegaard a jeho najväčší konkurent v boji o celkové prvenstvo Tadej Pogačar zo Slovinska (SAE Team Emirates) neprejavili záujem únik naháňať a išli bok po boku pomalším tempom.



Jedinú šprintérsku prémiu vo štvrtkovom itinerári vyhral z úniku Dán Mads Pedersen (Lidl-Trek) pred Holanďanom Mathieuom van der Poelom (Soudal–Quick Step). Sedemdesiat kilometrov pred cieľom mala vedúca skupina pred Vingaardom a spol. náskok už skoro štyri minúty, Saganovo grupeto malo takmer 12-minútové manko a ešte výraznejšie zaostával napríklad Caleb Ewan. V úniku mali po dvoch jazdcoch iba Cofidis, Lidl–Trek a Movistar. Na tretej horskej prémii dňa Col de la Casse Froide (5,2 km/6%) bol najrýchlejšie Guillaume Martin (Cofidis). V zjazde sa potom utrhla dvojica Van der Poel a Kostaričan Andrey Amador (EF Education-EasyPost), ktorí rýchlo získali výraznejší náskok.



Van der Poel sa v stúpaní na predposledný kopec Col de la Croix Montmain (5,5 km/6,1%) osamostatnil na čele od Amadora, no v kopci ho najskôr dobehla dvojica Thibaut Pinot (FDJ) a Matteo Jorgenson (Movistar) a potom nastúpil Izagirre z Cofidisu. Ten nechal všetkých za sebou a na poslednom klasifikovanom kopci dňa Col de la Croix Rosier (5,4 km/7,7%) získal pre seba bonusovú horskú prémiu. Dvadsať km pred cieľom mal Španiel v zjazde na šesťčlennú skupinu okolo Pinota náskok viac ako 30 sekúnd, pelotón so žltým dresom strácal štyri minúty. Izagirre v strhujúcom tempe svoj odstup od prenasledovateľov v závere ešte zvyšoval a suverénne si prišiel pre víťazstvo.



V piatok je na programe kopcovitá 13. etapa s náročným cieľovým stúpaním na Grand Golombier (138 km), ktorá bude zdatnou previerkou pre ašpirantov na celkové poradie.