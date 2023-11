Izrael remizoval so Švajčiarskom 1:1, Xhaka s národným rekordom

Izraelčan Neta Lavi (vľavo) a Švajčiar Granit Xhaka počas kvalifikačného futbalového zápasu I. skupiny na Euro 2024 medzi Izraelom a Švajčiarskom v Pancho Aréne v maďarskom Felcsute, v stredu 15. novembra 2023. Foto: TASR/AP

7. kolo kvalifikácie ME 2024



I-skupina:



Izrael - Švajčiarsko 1:1 (0:1)



Góly: 89. Weissman - 36. Vargas, ČK: 90.+4 Fernandes (Švaj.)







tabuľka:



1. Švajčiarsko 8 4 4 0 21:9 16



2. Rumunsko 8 4 4 0 13:4 16



3. Izrael 8 3 3 2 8:9 12



4. Kosovo 8 2 4 2 9:8 10



5. Bielorusko 8 1 3 4 7:14 6



6. Andorra 8 0 2 6 3:17 2

Felcsút 16. novembra (TASR) - Futbalisti Švajčiarska nevyužili možnosť v predstihu si zabezpečiť postup na EURO 2024 v Nemecku. V stredajšom zápase kvalifikačnej I-skupiny viedli nad Izraelom krátko pred koncom 1:0, pričom víťazstvo by ich definitívne poslalo na šampionát, no v 89. minúte inkasovali a po remíze 1:1 ešte musia odložiť postupové oslavy. Duel sa hral na neutrálnej pôde v maďarskom Felcsúte.Švajčiari si vypracovali v zápase viac čistých šancí, dvakrát zachránila Izrael bránková konštrukcia. Hernú prevahu však vyjadrili iba jedným gólom, v 36. minúte Ruben Vargas hlavičkou zužitkoval center z pravej strany od Edimilsona Fernandesa. Práve Fernandes bol hlavným aktérom stretnutia. V 89. minúte po rohovom kope Izraela sa od neho nešťastne odrazila lopta k Shonovi Weissmanovi a ten z otočky pohotovo vyrovnal. Fernandes potom v nadstavenom čase v sklze trafil nohu Dora Turgemana, čo hlavný rozhodca ocenil červenou kartou.Helvéti sa so ziskom 16 bodov dostali na čelo tabuľky o skóre pred druhé Rumunsko, ale ešte nemajú postup istý. Tretí Izrael zaostáva pred záverečnými dvoma kvalifikačnými kolami za vedúcou dvojicou o štyri body a stále živí šancu.Kapitán Švajčiarov Granit Xhaka stanovil v stredu nový národný rekord, keď nastúpil na 119. zápas v reprezentačnom drese. Doteraz držal rekord spoločne s Heinzom Hermannom, ktorý odohral 118. duel v roku 1991. Xhaka od svojho debutu v júni 2011 strelil za národné mužstvo 14 gólov.Zápas sa mal pôvodne hrať 12. októbra, ale pre obavy o bezpečnosť po teroristickom útoku Hamasu na území Izraela ho najprv odložili a následne presunuli do Maďarska. V Pancho Arene vo Felcsúte odohrajú izraelskí reprezentanti aj ďalší domáci súboj s Rumunskom (v sobotu 18. novembra).