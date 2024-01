Izrael sa pre bezpečnosť nepredstaví na MS20, ďalšie štarty zváži IIHF

Zürich 12. januára (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v piatok uviedla, že by mohla povoliť hrať Izraelu na niektorých z nadchádzajúcich turnajov, ktoré organizuje. Riadiaci orgán svetového hokeja pritom v stredu vyhlásil, že z bezpečnostných dôvodov nebudú izraelské tímy na týchto podujatiach štartovať.



IIHF spresnila stredajšie stanovisko o informáciu, že toto rozhodnutie je dočasné a zatiaľ sa týka iba turnaja B-skupiny III. divízie majstrovstiev sveta do 20 rokov v Bulharsku, ktorý sa začína 22. januára. Ďalšie zasadnutia rady IIHF sú naplánované na február a marec. Na nich sa bude o tejto otázke opäť diskutovať. "IIHF chápe, že ide o ťažké rozhodnutie, ktoré sa prijíma s cieľom uprednostniť bezpečnosť a ochranu všetkých zúčastnených strán. IIHF zároveň verí, že čo najskôr nájde spôsob, ako vrátiť izraelské tímy do programu svetových šampionátov," citovala agentúra AP z vyhlásenia federácie.



Izrael už nie je na zozname účastníkov šampionátu hráčov do 20 rokov, ktoré sa začnú o 10 dní a pôvodne sa mali konať v Izraeli. Ani v jednom vyhlásení IIHF nespomína, či niektorá iná krajina namietala proti účasti Izraelu a nespomenula ani prebiehajúci konflikt medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Gaze.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok uviedol, že sa zapojil do diskusií. "MOV si je vedomý situácie a v priebehu uplynulých týždňov diskutoval o tejto záležitosti s Národným olympijským výborom Izraela a IIHF," vyjadril sa MOV a prezentoval svoje stanovisko: "Nediskriminácia akéhokoľvek druhu je súčasťou základných princípov Olympijskej charty a MOV bude tieto princípy dodržiavať. Keďže predmetné súťaže sa nekonajú pod vedením MOV, ale pod vedením IIHF, v prípade akýchkoľvek ďalších otázok k tejto téme odkazujeme médiá na IIHF."



IIHF podobne reagovala pri podpore svojho minuloročného rozhodnutia vylúčiť Rusko a Bielorusko zo súťaží po ruskej invázii na Ukrajinu. "Rada IIHF prijala toto rozhodnutie po dôkladnom zvážení a na základe posúdenia rizika, diskusií so zúčastnenými krajinami a diskusií s hostiteľmi."



Izraelská mužská reprezentácia mala v apríli odohrať turnaj A-skupiny II. divízie MS v Srbsku. Izraelské ženy mali v marci štartovať v B-skupine III. divízie MS v Estónsku.