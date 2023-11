Izraelská reprezentácia pricestovala do Kosova za prísnych opatrení

Priština 10. novembra (TASR) - Izraelská futbalová reprezentácia pricestovala na kvalifikačný zápas ME do Kosova za prísnych bezpečnostných opatrení. Dva autobusy tímu sprevádzalo pri odchode z letiska v Prištine niekoľko policajných vozidiel a ozbrojených príslušníkov.



Prísne opatrenia platili aj v hoteli, v ktorom sa tím ubytoval pred nedeľňajším duelom. Polícia vytvorila pred hotelom bezpečnostný perimeter, ktorý nemohla prekročiť verejnosť ani novinári.



Izraelská futbalová federácia (IFA) predtým zverejnila na sociálnej sieti video, na ktorom je vidieť, ako hráči vystupujú z tímového autobusu počas cesty na letisko v Izraeli. Všetci z autobusu sa ukryli počas raketovej paľby v blízkosti. "Nič nás nezastaví na ceste na EURO," napísala IFA.



Izrael odohrá proti Kosovu prvý zápas od začiatku útoku Hamasu a pokračujúcej vojny v Gaze. Pôvodne sa malo stretnutie hrať 15. októbra. Izraelčania majú v I-skupine po šiestich zápasoch na konte 11 bodov a sú na 3. mieste. Druhí Švajčiari majú 15 bodov, no odohrali o zápas viac ako Izrael, ktorý stráca na prvé Rumunsko 6 bodov, no má dva duely k dobru.