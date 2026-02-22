Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izraelskú posádku diskvalifikovali pre predstieranie choroby

Na snímke izraelskí bobisti Adam Edelman (vľavo) a Menachem Chen. Foto: TASR/AP

Podľa pravidiel súťaže môže byť jeden z členov nahradený iným iba v prípade choroby alebo zranenia.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo (TASR) - Bobisti Izraela nenastúpili na nedeľňajšie záverečné jazdy v mužských štvorboboch na ZOH 2026. O ich diskvalifikáciu sa postaral vlastný Izraelský olympijský výbor (OCI) z dôvodu predstierania choroby jedného z členov posádky. Izraelčania sa snažili týmto spôsobom vynútiť si zmenu zloženia tímu.

Podľa pravidiel súťaže môže byť jeden z členov nahradený iným iba v prípade choroby alebo zranenia. Podľa OCI jeden z členov posádky Uri Zisman predstieral chorobu a získal falošné lekárske potvrdenie, aby mohol byť nahradený Wardom Fawarsehom. Zisman sa však neskôr priznal šéfovi izraelskej delegácie, že konal nevhodne. To prinútilo OCI stiahnuť žiadosť o výmenu v zložení posádky a diskvalifikovať svoj tím z pretekov.

Odstúpenie zo súťaže neskôr potvrdil aj pilot posádky AJ Edelman bez udania podrobností. Izraelské kvarteto sa po dvoch jazdách nachádzalo na 24. mieste. „Tím sa rozhodol vykonať zmenu. Okolnosti, za ktorých sme striedanie vykonali, však nespĺňali podmienky. Zo záverečných jázd sme sa tak odhlásili,“ citovala Edelmana agentúra DPA.
