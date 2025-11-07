< sekcia Šport
Izraelský profesionálny tím Premier Tech prišiel o hlavného sponzora
Vrchol protestov zažili organizátori na tohtoročnej Vuelte, ktorí skrátili niektoré etapy a tú záverečnú s finišom v Madride museli neutralizovať.
Autor TASR
Paríž 7. novembra (TASR) - Izraelský profesionálny cyklistický tím Israel Premier Tech prišiel o hlavného sponzora. Kanadská spoločnosť Premier Tech s ním s okamžitou platnosťou ukončila spoluprácu. PT sa v uplynulých mesiacoch stal terčom propalestínskych protestov v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom v Gaze.
„Po viacerých diskusiách a vzhľadom na všetky relevantné okolnosti sa spoločnosť Premier Tech rozhodla ukončiť spoluprácu s cyklistickým tímom PT. Počnúc dnešným dňom už nebude jeho hlavným sponzorom," uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.
Vrchol protestov zažili organizátori na tohtoročnej Vuelte, ktorí skrátili niektoré etapy a tú záverečnú s finišom v Madride museli neutralizovať. Israel-Premier Tech už počas podujatia reagoval skrátením názvu tímu na IPT. Demonštrácie sa uskutočnili aj počas pretekov Grand Prix Montreal či Grand Prix Quebec, v ktorých blízkosti má spoločnosť Premier Tech svoje sídlo. Tím sa z bezpečnostných dôvodov nezúčastnil ani na pretekoch Giro dell'Emilia.
