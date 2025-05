J. Hudáček opúšťa Kolín, klub s ním nepredĺžil zmluvu

Kolín nad Rýnom 2. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček nebude v nasledujúcom ročníku obliekať dres nemeckého Kolína. Vedenie klubu sa rozhodlo nepredĺžiť spoluprácu s 36-ročným Slovákom.



Hudáčkovi sa podarilo s tímom prebojovať do finále play off DEL, kde však „žraloci“ prehrali s Eisbären Berlín 1:4 na zápasy. Pre slovenského brankára to bola druhá sezóna v najvyššej nemeckej súťaži. Celkovo odchytal za Kolín 47 stretnutí, v základnej časti absolvoval 31 duelov s úspešnosťou zákrokov 91 percent a priemerom 2,45 inkasovaného gólu na zápas, v 16 súbojoch play off mal úspešnosť zásahov 90,6 percenta a gólový priemer 2,76. Informáciu priniesla oficiálna klubová webstránka.