J. Hudáček zamieril po expresnom konci v Kladne do Frankfurtu Löwen

Frankfurt nad Mohanom 8. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček si po expresnom konci v českom Kladne našiel nového zamestnávateľa. Tridsaťpäťročný Slovák sa dohodol na zmluve do konca sezóny s nemeckým klubom Frankfurt Löwen, ktorý pôsobí v najvyššej súťaži DEL.



"Od prvého kontaktu až po podpis zmluvy to išlo veľmi rýchlo. Predtým som sa rozprával s Maksimom Matushkinom, s ktorým som už hrával. Urobil na mňa dojem a dal mi výborné referencie o klube, meste a fanúšikoch. To mi uľahčilo rozhodovanie a som veľmi šťastný, že budem môcť hrať za Lions," uviedol Hudáček pre oficiálny klubový web.



Frankfurtu sa v súčasnosti nedarí, klub prehral 13 zo 14 duelov a v tabuľke mu patrí 12. priečka spomedzi 14 účastníkov. Zlé výsledky si odniesol hlavný tréner Matti Tiilikainen, ktorého klub s okamžitou platnosťou odvolal z funkcie. Mužstvo dočasne prevzal športový riaditeľ Franz-David Fritzmeier, ktorý sa vyjadril aj k angažovaniu Hudáčka: "Sme radi, že sa nám podarilo podpísať Júliusa. Je to skúsený brankár, ktorý už dokázal svoju triedu v mnohých ligách aj na medzinárodnej úrovni."



Držiteľ striebornej medaily z MS 2012 pôvodne podpísal kontrakt do konca sezóny s českým Kladnom, no tento krok sa stretol s nevôľou u časti fanúšikov Kladna, ktorým prekážalo, že Hudáček v uplynulej sezóne obliekal dres kazašského tímu Barys Astana pôsobiaceho v KHL. Za Barys odchytal v základnej časti 42 stretnutí, v ktorých vychytal 16 víťazstiev v riadnom hracom čase, z toho trikrát zaznamenal čisté konto.