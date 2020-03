Jágr opäť spája Česko a Slovensko, zaspievajú mu P. Nagy aj R. Krajčo

Bratislava 6. marca (TASR) - Jaromír Jágr v týchto dňoch bojuje o záchranu svojho tímu v českej extralige. Hokejový velikán zaznamenáva body takmer v každom zápase, palce mu držia fanúšikovia, hokejová rodina, ale i priatelia, ktorí sa predstavia na Noci s legendou v Bratislave. O tom, že to bude nezabudnuteľná noc, napovedá aj zaujímavý zoznam hostí. Fanúšikovia si okrem iného budú môcť zaspievať veľké slovenské a české hity. TASR o tom informovala PR manažérka Katarína Kostková.



Zoznam hostí na Noci s legendou s Jaromírom Jágrom, ktorú bude hostiť Bratislava 14. júna, je už takmer kompletný. Noc sľubuje nielen športový, ale aj hudobný zážitok. Legendárny hokejista je totiž známy tým, že je milovníkom nielen českej, ale aj slovenskej hudby. Tá ho veľakrát sprevádza aj pred dôležitými zápasmi. A sprevádzať ho bude aj večerom, ktorý bude niečo ako netradičný hokejový zápas rozdelený na tri tretiny. Za českú stranu na pódiu vystúpi skupina Lehkej Pokondr a známy spevák Richard Krajčo zo skupiny Kryštof. Ten s radosťou prijal pozvanie hokejistu zaspievať na Noci s legendou, no Jágr mu zato sľúbil účasť na Krajčovom letnom kempe, kde sa hokejista predstaví v úlohe kuchára.



Slovenské piesne na podujatí zaznejú v podaní obľúbeného speváka Petra Nagya. "Jaromír Jágr je fenomén. Je to človek, ktorý robí Českej republike veľmi dobré meno nielen ako slávny športovec, ale aj ako človek. Bude mi cťou vystúpiť v jeho programe, teším sa," neskrýva nadšenie slovenský spevák, ale ani samotný hokejista, ktorý je veľký fanúšik slovenskej hudby. Veľakrát si práve svoje príbehy na Instagrame spestrí piesňami Petra Nagya.



No nielen československí interpreti - ako už organizátori pred časom prezradili - na pódiu sa predstaví aj hosť z Ruska, mladý talentovaný spevák Yarko Yaromir. "Keď som hral v Rusku, dostalo tam kvôli mne veľa malých chlapcov meno Yaromir. Jeden z nich je úžasný spevák. Občas mi pošle nejakú svoju pieseň," zaspomínal na obdobie svojho ruského angažmánu hokejista. Vtedy z neho v Rusku fanúšikovia doslova šaleli a niekoľko stoviek bábätiek tam skutočne dostalo meno podľa hviezdneho hokejistu. A práve Yarko Yaromir, ktorý naspieval hokejovej legende aj pieseň k nedávnym narodeninám, sa predstaví i v Bratislave.



Noc je venovaná športovej legende. Hokejová šesťdesiatosmička bude priamo na pódiu otvorene rozprávať o svojom živote a odpovedať na otázky fanúšikov. Noc ponúkne zaujímavé spojenia a príbehy nielen legendárneho českého hokejistu, ale aj niektorých športových osobností. Jedným z avizovaných hostí bude aj česko-slovenská jednotka v MMA Attila Végh.