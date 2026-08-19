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J. Milan zvíťazil v úvodnej etape Renewi Tour, Kubiš na 48. mieste
V poradí 20. ročník Renewi Tour sa koná výlučne v belgických mestách a na programe nie je žiadna časovka.
Autor TASR
Diest 19. augusta (TASR) - Taliansky cyklista Jonathan Milan z tímu Lidl - Trek zvíťazil v úvodnej etape 20. ročníka Renewi Tour, ktorá mala štart aj finiš v meste Diest. Na druhom mieste prišiel do cieľa Holanďan Olav Kooji z Decathlon CMA CGM, tretí finišoval domáci Belgičan Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets sa nezapojil do záverečného šprintu a pracoval pre tímového kolegu Dylana Groenewegena, ktorý skončil na 8. mieste. Napokon prišiel do cieľa s pelotónom a klasifikovali ho na 48. priečke. Druhý Slovák v štartovom poli Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step obsadil 128. miesto s takmer dvojminútovou stratou.
V poradí 20. ročník Renewi Tour sa koná výlučne v belgických mestách a na programe nie je žiadna časovka. Úvodná etapa mala 191 kilometrov v regióne Flámsko a cyklistom ju znepríjemnil dážď. Niekoľko jazdcov sa pokúsilo o únik, no nevypracovali si výraznejší náskok. Najviac bodov, šesť sekúnd, získal na zlatom kilometri De Bondt. Krátko na to sa rozpršalo a niekoľkí jazdci doplatili na mokrú trať pádmi. Počas záverečného šprintu už nedošlo k pádom a napokon rozhodovali centimetre. Ako prvý preťal cieľovú pásku Milan tesne pred Kooijom a Merlierom. Pre 25-ročného Milana to bolo 12. víťazstvo v sezóne.
Bol to už dvanásty triumf Milana v sezóne. Vyrovnal tak zápis Dána Jonasa Vingegaarda, ktorý už ďalšie nepridá. Neohrozeným kráľom sezóny zostáva Slovinec Tadej Pogačar s 19 triumfami.
V poradí 20. ročník Renewi Tour sa koná výlučne v belgických mestách a na programe nie je žiadna časovka. Úvodná etapa mala 191 kilometrov v regióne Flámsko a cyklistom ju znepríjemnil dážď. Niekoľko jazdcov sa pokúsilo o únik, no nevypracovali si výraznejší náskok. Najviac bodov, šesť sekúnd, získal na zlatom kilometri De Bondt. Krátko na to sa rozpršalo a niekoľkí jazdci doplatili na mokrú trať pádmi. Počas záverečného šprintu už nedošlo k pádom a napokon rozhodovali centimetre. Ako prvý preťal cieľovú pásku Milan tesne pred Kooijom a Merlierom. Pre 25-ročného Milana to bolo 12. víťazstvo v sezóne.
Bol to už dvanásty triumf Milana v sezóne. Vyrovnal tak zápis Dána Jonasa Vingegaarda, ktorý už ďalšie nepridá. Neohrozeným kráľom sezóny zostáva Slovinec Tadej Pogačar s 19 triumfami.
výsledky 1. etapy Renewi Tour (Diest - Diest, 191,3 km):
1. Jonathan Milan (Tal./Lidl - Trek) 4:04:18 h, 2. Olav Kooij (Hol./Decathlon CMA CGM), 3. Tim Merlier (Belg./Soudal Quick-Step), 4. Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), 5. Sam Bennett (Tal./Punarello - Q36,5 Pro Team), 6. Sam Welsford (Austr./Netcompany Ineos), ..., 48. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) všetci rovnaký čas ako víťaz, 128. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +1:58 min.
Priebežné poradie po 1. etape:
1. Milan 4:04:08 h, 2. Kooij, 3. Dries De Bondt (Belg./Team Jayco AlUla) obaja +4 s, ..., 52. KUBIŠ +10, 129. SVRČEK +2:08 min.
1. Jonathan Milan (Tal./Lidl - Trek) 4:04:18 h, 2. Olav Kooij (Hol./Decathlon CMA CGM), 3. Tim Merlier (Belg./Soudal Quick-Step), 4. Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), 5. Sam Bennett (Tal./Punarello - Q36,5 Pro Team), 6. Sam Welsford (Austr./Netcompany Ineos), ..., 48. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) všetci rovnaký čas ako víťaz, 128. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +1:58 min.
Priebežné poradie po 1. etape:
1. Milan 4:04:08 h, 2. Kooij, 3. Dries De Bondt (Belg./Team Jayco AlUla) obaja +4 s, ..., 52. KUBIŠ +10, 129. SVRČEK +2:08 min.