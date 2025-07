J. Skinner odišiel z Edmontonu, podpísal ročnú zmluvu v San Jose

San Jose 12. júla (TASR) - Kanadský hokejista Jeff Skinner sa stal v piatok hráčom San Jose Sharks. Útočník prišiel z Edmontonu a podpísal ročnú zmluvu v hodnote tri milióny amerických dolárov.



Tridsaťtriročný Skinner zaznamenal v uplynulej sezóne v drese Oilers 29 bodov (16+13) v 72 zápasoch základnej časti a pridal dva body (1+1) v piatich zápasoch play off. „Skauti tvrdili, že má stále rýchlosť, inteligenciu a konkurencieschopnosť, vie, kde má ísť, aby skóroval a stále je hladný po góloch,“ povedal generálny manažér „žralokov“ Mike Grier. „Nie je jednoduché zapadnúť do tímu, ktorý práve prešiel dlhým play off a dostal sa do finále Stanley Cupu. Hráči sú zvyknutí hrať s určitými spoluhráčmi, takže je niekedy ťažké nájsť si svoje miesto. Videli sme však mnoho pozitívnych aspektov počas celej sezóny a aj v play off zápasoch, ktoré odohral, bol vidieť jeho hlad po góloch a herná inteligenciu, čo je pre nás veľmi vzrušujúce,“ povedal Grier.



Skinner bol vybraný v 1. kole draftu NHL 2010 tímom Carolina Hurricanes ako siedmy hráč a počas svojej kariéry odohral 1078 zápasov v základnej časti, v ktorých dosiahol 699 bodov (373+326) za Hurricanes, Buffalo Sabres a Edmonton Oilers. Po 15 sezónach v NHL si zahral v play off prvýkrát v ročníku 2024/25. „Dúfame, že bude mať podobný vplyv na tím ako Tyler Toffoli, pretože Jeff je skvelý profesionál a má charakter, čo môže byť prínosom aj pre našich mladších hráčov,“ dodal Grier.