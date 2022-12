J. T. Bö sa dostal na čelo hodnotenia SP, Šima s prvými bodmi

1. kolo SP v Kontiolahti:



šprint mužov na 10 km:



1. Johannes Thingnes Bö 23:09,0 min (1), 2. Sturla Holm Laegreid (obaja Nór.) +10,5 s (0), 3. Roman Rees (Nem.) +28,8 (0), 4. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +36,2 (1), 5. Emilien Jacquelin (Fr.) +39,5 (1), 6. Filip Fjeld Andersen +49,7 (1), 7. Johannes Dale (obaja Nór.) +55,3 (1), 8. Jesper Nelin (Švéd.) +1:02,1 (1), 9. David Zobel (Nem.) +1:05,0 (1), 10. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) +1:05,1 (2), ... 28. Michal ŠIMA +1:45,7 (0), 86. Tomáš SKLENÁRIK (obaja SR) +3:22,5 (4)



poradie SP (2 z 21):



1. J. T. Bö 119 b, 2. Martin Ponsiluoma (Švéd.) 118, 3. Laegreid 115, 4. Rees 110, 5. Niklas Hartweg (Švaj.) 100, 6. Samuelsson 95, ... 40. ŠIMA 13





poradie SP v šprintoch (1 z 7):



1. J. T. Bö 90 b, 2. Laegreid 75, 3. Rees 60, 4. Samuelsson 50, 5. Jacquelin 45, 6. Andersen 40, ... 28. ŠIMA 13





Kontiolahti 3. decembra (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval v sobotňajšom šprinte 1. kola Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. Preteky mužov na 10 km zvládol za 23:09,0 minúty a pripísal si 56. individuálny triumf v kariére. Zároveň sa dostal na čelo celkového poradia SP o bod pred Švéda Martina Ponsiluomu. Druhý finišoval ďalší Nór Sturla Holm Laegreid s odstupom 10,5 s a tretí skončil Nemec Roman Rees (+28,8 s). Slovák Michal Šima obsadil 28. miesto a pripísal si 13 bodov do hodnotenia SP.Dvadsaťdeväťročný Bö ovládol preteky aj napriek tomu, že urobil jednu chybu na strelnici. Olympijský víťaz v najkratšej disciplíne zo ZOH v Pekingu mal najrýchlejší bežecký čas, druhý Sebastian Samuelsson zo Švédska stratil 19,8 s a tretí Laegreid až 27,4 sekundy. V úvodnom šprinte novej sezóny sa už po prvej čistej streľbe zaradil na čelo s časom 7:39,7 minúty a i keď na stojke chyboval udržal sa na prvom mieste. Svoj dvojsekundový náskok na svojho reprezentačného kolegu v záverečnom kole ešte vylepšil na 10,5 s a napravil výkon z vytrvalostných pretekov na 20 km, keď so štyrmi chybami obsadil 12. miesto.Slovák Michal Šima zvládol obe streľby bez zaváhania a vďaka tomu obsadil bodované 28. miesto so stratou 1:45,7 minúty na víťaza. Naopak Tomášovi Sklenárikovi sa nedarilo a po štyroch nepresných výstreloch skončil až na 86. pozícii a nepostúpil do nedeľňajších stíhacích pretekov.Od 13.45 h bol v Kontiolahti na programe šprint žien na 7,5 km.