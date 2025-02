J. T. Bö si postrážil komfortný náskok a triumfoval v stíhačke

MS v Lenzerheide - stíhačka mužov na 12,5 km:



1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 32:26,9 min (2), 2. Campbell Wright (USA) +8,6 s (1), 3. Eric Perrot (Fr.) +20,8 (1), 4. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +36,7 (0), 5. Tommaso Giacomel (Tal.) +54,0 (2), 6. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +1:16,6 (5), 7. Jakov Fak (Slov.) +1:22,6 (1), 8. Endre Stroemsheim (Nór) +1:22,6 (3), 9. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +1:36,0 (3), 10. Tarjei Bö (Nór.) +1:46,9 (2)



Lenzerheide 16. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval v nedeľňajšej stíhačke na 12,5 km na majstrovstvách sveta. Vo švajčiarskom Lenzerheide mal v cieli čas 32:26,9 min. a náskok 8,6 sekundy pred druhým Američanom Campbellom Wrightom. Bronz si vybojoval Eric Perrot z Francúzska (+20,8). Johannes Thingnes Bö získal svoje 22. zlato na svetových šampionátoch.Suverén svetového biatlonu vyštartoval s komfortným náskokom 27,7 sekundy, ktorý si vypracoval v sobotňajšom šprinte. Počas celej stíhačky si postrážil túto výhodu. Síce na strelnici zaváhal dvakrát, bežecky bol však výborne pripravený a nedopustil prekvapenie. Američan Wright sklopil 19 z 20 terčov, na svojho súpera však bežecky nemal nárok. Zopakoval tak umiestnenie zo soboty a získal druhé striebro v Lenzerheide. Perrot poskočil na bronzový stupienok zo 14. pozície.Johannes Thingnes Bö získal už 22. zlatú medailu z majstrovstiev sveta, vylepšil tým vlastný historický rekord, ktorý držal do soboty aj jeho legendárny krajan Ole Einar Björndalen. Pre J. T. Böa to bol jubilejný 40. cenný kov z MS, za Björndalenom zaostáva o päť medailí. Pred šampionátom v Lenzerheide vyhlásil, že chce získať medailu v každom zo svojich siedmich štartov. Po nezdare v mix štafete, kde Nóri skončili štvrtí, upravil svoj cieľ na šesť cenných kovov. Je to jeho posledný svetový šampionát, keďže po tejto sezóne ukončí kariéru spolu so svojim bratom Tarjeiom.povedal víťaz stíhačky v televíznom rozhovore pre Medzinárodnú biatlonovú úniu (IBU).