Biatlon: J. T. Bö triumfoval v šprinte v Pokljuke, Šima na 52. mieste

Svetový pohár v slovinskej Pokljuke



Šprint mužov (10 km):

1. Johannes Thingnes Bö 23:55,9 min (1 trestný okruh),

2. Tarjei Bö +48,1 s (0),

3. Sturla Holm Lägreid (všetci Nór.) +55,6 (1),

4. Benedikt Doll (Nem.) +1:03,3 min (1),

5. Michal Krčmář (ČR) +1:03,9 (0),

6. Tommaso Giacomel (Tal.) +1:09,5 (2),

7. Timofej Lapšin (Kór. rep.) +1:17,3 (0),

8. Roman Rees (Nem.) +1:17,9 (1),

9. Quentin Fillon Maillet +1:21,2 (1),

10. Antonin Guigonnat (obaja Fr.) +1:27,7 (1),...

52. Michal ŠIMA +3:05,5 (1),

84. Tomáš SKLENÁRIK +4:23,7 (3),

92. Damián CESNEK (všetci SR) +7:11,3 (2)



Celkové poradie SP (po 9 z 21 pretekov):

1. J. T. Bö 689 bodov,

2. Lägreid 625,

3. Emilien Jacquelin (Fr.) 319,

4. Vetle Christiansen 313,

5. Johannes Dale (obaja Nór.) 303,

6. Fillon Maillet 302,...

62. ŠIMA 14



Celkové poradie v šprintoch (po 4 zo 7 pretekov):

1. J. T. Bö 360,

2. Lägreid 270,

3. Doll 167,

4. Jacquelin 148,

5. Filip Fjeld Andersen (Nór.) 142,

6. Martin Ponsiluoma (Švéd.) 138,...

50. ŠIMA 14

Pokljuka 6. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval v piatkovom šprinte Svetového pohára v slovinskej Pokljuke. Pripísal si šieste víťazstvo v sezóne. Na pódiu ho doplnili jeho brat Tarjei s mankom +48,1 s a ďalší krajan Sturla Holm Lägreid s odstupom 55,6 s.Najlepším zo Slovákov bol Michal Šima, ktorý obsadil 52. priečku, keď minul raz v stoji a s mankom 3:05,5 min postúpil do sobotňajších stíhacích pretekov. Tomáš Sklenárik skončil na 84. mieste s bilanciou na streľbe 2+1 a stratou +4:23,7. Damián Česnek obsadil 92. priečku, keď raz netrafil na oboch položkách a do cieľa prišiel s odstupom +7:11,3 min od víťaza.Johannes Thingnes Bö na trati minul jeden terč na položke v ľahu, no na trati nemal konkurenciu a premožiteľa tak nenašiel ani vo štvrtom šprinte sezóny. Tarjei na strelnici nezaváhal, no aj tak bude v stíhačke štartovať s výrazným odstupom za bratom. Lägreid netrafil raz v ľahu.uviedol pre biathlonworld.com suverénny líder celkového poradia SP J. T. Bö.