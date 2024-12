J. T. Bö vyhral šprint v Hochfilzene, Adamov na 84. mieste

2. kolo SP v Hochfilzene - šprint mužov na 10 km:



1. Johannes Thingnes Bö 24:23,1 min (1), 2. Sturla Holm Laegreid (obaja Nór.) +4,2 s (0), 3. Fabien Claude (Fr.) +6,8 (0), 4. Endre Strömsheim +7,4 (0), 5. Vebjörn Sörum (obaja Nór.) +19,9 (2), 6. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +21,1 (1), 7. Martin Uldal (Nór.) +21,7 (2), 8. Philipp Nawrath (Nem.) +22,0 (0), 9. Niklas Hartweg (Švaj.) +32,7 (0), 10. Campbell Wright (USA) +41,1 (0), ... 84. Šimon ADAMOV +3:06,1 (2), 109. Jakub BORGUĽA (obaja SR) +4:54,0 (4)







celkové poradie (4 z 21):



1. J. T. Bö 249 b, 2. Laegreid 239, 3. Eric Perrot (Fr.) 193, 4. Strömsheim 186, 5. Emilien Jacquelin (Fr.) 171, 6. Samuelsson 153







poradie šprintu (2 zo 7):



1. J. T. Bö 140, 2. Samuelsson 120, 3. Jacquelin 117, 4. Laegreid 109, 5. Nawrath 102, 6. Sörum 87

Hochfilzen 13. decembra (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval v piatkovom šprinte na 10 km v rámci druhého kola Svetového pohára a obliekol si žltý dres pre lídra celkového poradia. V rakúskom Hochfilzen minul jeden terč, no ukázal skvelú bežeckú formu a do cieľa prišiel v čase 24:23,1 minút. Druhý skončil jeho krajan Sturla Holm Laegreid s tesným mankom 4,2 sekundy a tretí bol Francúz Fabien Claude (+6,8 s). Z dvojice slovenských reprezentantov skončil lepšie Šimon Adamov, ktorý pri svojom debute v SP obsadil s dvoma chybami 84. miesto.Pre Johannesa Thingnesa Böa je to prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a celkovo už 86. individuálne vo Svetovom pohári. Úvodnú položku zvládol bezchybne a zaradil sa na čelo poradia. Z ostatných pretekárov ho predbehol o sekundu iba Švéd Sebastian Samuelsson. J. T. Bö na stojke minul jeden terč a predstihol ho čistý Laegreid, ktorý vyštartoval do posledného okruhu s náskokom 7,1 sekundy. Ten mu však nestačil, jeho krajan a celkový víťaz posledných dvoch sezón znovu ukázal, že na bežkách nemá veľa konkurentov. Laegreidov náskok stiahol už v polovici kola a v cieli mal o 4,2 sekundy lepší čas. Samuelsson taktiež minul jeden terč na stojke a do cieľa prišiel priebežne tretí, no nakoniec o priečku klesol. Na tretie miesto sa dostal so stratou 6,8 sekundy bezchybný Claude.Slovákom sa preteky príliš nevydarili. Borguľa minul tri terče už v ležke, na stojke pridal ďalšiu chybu a obsadil až 109. miesto so stratou takmer päť minút. Adamov pri svojej premiére zvládol ležku bez chyby, no v druhom kole sa prepadol a s dvoma nesklopenými terčmi na stojke obsadil 84. priečku s mankom 3:06,1 minúty na víťaza.