J. T. Bö vyhral stíhačku a zvýšil náskok na čele celkového poradia

8. kolo SP v Soldier Hollow - stíhačka mužov na 12,5 km:



1. Johannes Thingnes Bö 30:02,0 min (1), 2. Tarjei Bö (obaja Nór.) +6,4 s (2), 3. Emilien Jacquelin (Fr.) +7,1 (3), 4. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +7,7 (2), 5. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +40,5 (3), 6. Tommaso Giacomel (Tal.) +48,8 (3), 7. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +1:00,7 (3), 8. Eric Perrot (Fr.) +1:03,4 (3), 9. Endre Strömsheim (Nór.) +1:06,4 (4), 10. Johan-Olav Botn (Nór.) +1:14,8 (5)







celkové poradie SP:



1. J. T. Bö 992 b, 2. T. Bö 930, 3. Laegreid 828, 4. Johannes Dale-Skjevdal 821, 5. Vetle Sjaastad Christiansen 734, 6. Strömsheim (všetci Nór.) 667







poradie stíhacích pretekov:



1. J. T. Bö 401 b, 2. Dale-Skjevdal 330, 3. T. Bö 305, 4. Strömsheim 286, 5. Laegreid 278, 6. Samuelsson 240

Soldier Hollow 10. marca (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö zvíťazil v nedeľňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km v rámci 8. kola Svetového pohára. V americkom Soldier Hollow triumfoval s jednou streleckou chybou časom 30:02,0 minúty pred svojím bratom Tarjeiom Böom, ktorý stratil 6,4 sekundy. Na treťom mieste skončil Francúz Emilien Jacquelin.J. T. Bö zaknihoval už 82. individuálne víťazstvo v kariére a ôsme v prebiehajúcej sezóne. Zároveň si upevnil prvú priečku v celkovom poradí SP i hodnotení disciplíny. "Od včerajška som sa dokázal dať dokopy a dnes to bolo zase super. Mal som veľmi dobré lyže. Po druhej streľbe v ľahu sa mi išlo výborne a uchoval som si dostatok síl do záveru," povedal víťaz.Tridsaťročný Nór pritom odštartoval až zo 17. miesta po šprinte, no už po prvej čistej streleckej položke sa posunul na 11. priečku za svojho brata, ktorý minul jeden terč. Obaja strácali na Jacquelina 55 sekúnd. Druhú položku zvládli všetci traja čisto, pričom Nóri sa posunuli už na 4. a 5. miesto. Pred nimi išiel ešte ich krajan Sturla Holm Laegreid a Nemec Johannes Kühn. Jacquelin prišiel na tretiu položku s takmer pol minútovým náskokom, no napriek tomu zvolil veľmi rýchlu streľbu, čo sa mu nevyplatilo. Minul až tri terče a predbehli ho Laegreid s J. T. Böom. Tarjei minul jeden terč a klesol na siedme miesto. Na záverečnú položku prišiel ako prvý líder celkového poradia, no raz minul rovnako ako Laegreid. Jacquelin predviedol opäť veľmi rýchlu streľbu, tentokrát však aj presnú, a mal náskok 10 sekúnd. V záverečnom kole mu však došli sily. Čoskoro ho predbehol J. T. Bö i jeho brat Tarjei a Francúzovi zostalo tretie miesto, keď na cieľovej rovinke odrazil útok Laegreida.Johannes Thingnes Bö má pred posledným 9. kolom SP na čele celkového poradia 992 bodov, druhý je jeho brat Tarjei, ktorý má manko 62 bodov. Tretí Laegreid ich stráca už 164. Nóri v tejto sezóne dominujú a patrí im prvých šesť miest v celkovej klasifikácii. V poradí disciplíny "len" prvých päť, pričom na čele je rovnako J. T. Bö s náskokom 71 bodov pred Johannesom Dalem-Skjevdalom, ktorý v nedeľu obsadil až 15. miesto. Tretí Tarjei Bö má na brata manko 96 bodov.