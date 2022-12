J. Thingnes Bö triumfoval aj v stíhačke, Šima obsadil 45. miesto

1. kolo SP v Kontiolahti:



stíhacie preteky mužov na 12,5 km:



1. Johannes Thingnes Bö 32:44,4 min (3), 2. Sturla Holm Laegreid (obaja Nór.) +19,2 s (2), 3. Emilien Jacquelin (Fr.) +47,3 (2), 4. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +1:12,7 (2), 5. Roman Rees (Nem.) +1:20,7 (2), 6. Jesper Nelin (Švéd.) +1:32,0 (2), 7. Fabien Claude (Fr.) +1:40,2 (2), 8. David Zobel (Nem.) +1:44,2 (2), 9. Tarjei Bö (Nór.) +1:51,9 (2), 10. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +1:55,4 (3), ... 45. Michal ŠIMA (SR) +4:28,8 (3)

poradie SP (3 z 21):



1. J. T. Bö 209 b, 2. Laegreid 190, 3. Rees 155, 4. Samuelsson 145, 5. Zobel 126, 6. Niklas Hartweg (Švaj.) 124, ... 46. ŠIMA 13

poradie SP v stíhacích pretekoch (1 z 7):



1. J. T. Bö 90 b, 2. Laegreid 75, 3. Jacquelin 60, 4. Samuelsson 50, 5. Rees 45, 6. Nelin 40



Kontiolahti 4. decembra (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval po šprinte aj v nedeľnajších stíhacích pretekoch 1. kola Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. Preteky mužov na 12,5 km zvládol za 32:44,4 minúty a zvýšil náskok na čele celkového poradia SP. Druhý finišoval ďalší Nór Sturla Holm Laegreid s odstupom 19,2 s a tretí skončil Francúz Emilien Jacquelin (+47,3 s). Slovák Michal Šima obsadil 45. miesto a nepripísal si žiadne body do hodnotenia SP.Dvadsaťdeväťročný Nór odštartoval s náskokom 11 sekúnd pred jeho reprezentačným kolegom Laegreidom a 29 s pred Nemcom Romanom Reesom. Bö na obidvoch položkách v ľahu odstrieľal čisto a zvýšil náskok na druhého Laegreida na 19 sekúnd. Ostatní súperi strácali už takmer minútu. Vedúci muž celkového poradia SP zaváhal až na prvej stojke, no stopercentný nebol ani Laegreid. Naopak, Francúz Emilien Jacquelin neurobil chybu a priblížil sa k druhému Nórovi. Bö minul na záverečnej položke dvakrát, ale jeho súperi rovnako zaváhali a pripísal si celkovo 57. individuálny triumf v kariére.Slovák Michal Šima vyštartoval nakoniec z 27. miesta, pretože Kanaďan Adam Runnalls sa nepostavil na štart. Vďaka prvej čistej položke sa posunul o päť miest vyššie aj keď bežecky patril k najslabším pretekárom. Na druhej ležke dvakrát zaváhal a klesol až na 41. priečku. V stoji pridal ešte jednu chybu a nakoniec skončil na nebodovanom 45. mieste so stratou 4:28,8 minúty na víťaza.Od 14.15 h boli v Kontiolahti na programe stíhacie preteky žien na 10 km.