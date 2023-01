J. Thingnes Bö triumfoval aj v stíhačke, Šima obsadil 56. miesto

Pokljuka 7. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval po šprinte aj v sobotňajších stíhacích pretekoch 4. kola Svetového pohára v slovinskej Pokljuke. Preteky mužov na 12,5 km zvládol za 31:43,2 minúty a zvýšil náskok na čele celkového poradia SP. Druhý finišoval Francúz Quentin Fillon Maillet s odstupom 1:04,9 minúty a tretí skončil Tarjei Bö (1:06,6 min). Slovák Michal Šima obsadil 56. miesto a nepripísal si žiadne body do hodnotenia SP.



Dvadsaťdeväťročný Nór odštartoval s náskokom 48 sekúnd pred bratom Tarjeiom a pred ďalším Nórom Sturlom Holmom Laegreidom. Bö urobil na prvých dvoch položkách v ľahu jednu chybu, no napriek tomu zvýšil náskok na 51 sekúnd pred Laegreidom. Ostatní súperi strácali už viac ako minútu. Bö zaváhal aj na prvej stojke, keď netrafil jeden terč, no stopercentný nebol ani Laegreid. Ten minul dvakrát a dostala sa pred neho trojica biatlonistov Fillon Maillet, Tommaso Giacomel a T. Bö. Vedúci muž celkového poradia SP bol na záverečnej položke stopercentný a pripísal si 7. víťazstvo v tejto sezóne a celkovo 62. individuálny triumf v kariére.



Slovák Michal Šima vyštartoval z 52. miesta a vďaka prvej čistej položke sa posunul o sedem pozícií vyššie. Na druhej opäť neminul a udržal sa na 45. priečke aj keď bežecky patril k najslabším pretekárom. V stoji pridal ešte tri chyby a nakoniec skončil na nebodovanej 56. pozícii so stratou 6:37,4 minúty na víťaza.