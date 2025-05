Jabeurová kritizuje program Roland Garros: „Neukazujú ženský tenis“

Paríž 28. mája (TASR) - Tuniská tenistka Ons Jabuerová sa pustila do kritiky organizátorov grandslamového turnaja Roland Garros. Podľa bývalej druhej najlepšej hráčky rebríčka WTA nedávajú do večerných hodín takmer vôbec zápasy ženskej časti pavúka.



Roland Garros začal od roku 2021 s tzv. nočnými zápasmi, pred rokom boli v tomto programe výhradne mužské duely a v tomto trende pokračuje aj tohtoročná edícia grandslamového turnaja. Prezidenta Francúzskej tenisovej federácie Gillesa Moreettona skritizovali pred pár dňami za jeho vyjadrenia, že program sa tvorí na základe toho, čo je lepšie pre divákov.



„Je to stále smutné, v Európe je to tak so ženským športom vo všeobecnosti. Ktokoľvek robí tieto rozhodnutie, tak asi nemá dcéry. Je to irónia, neukazujú totiž ženský šport a ženský tenis. Samozrejme, muži sú sledovanejší, pretože ich ukazujú viac. Všetko je to spojené. Neviem, o akých fanúšikov to hovorí,“ citovala agentúra DPA Jabuerovú.