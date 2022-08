Jabeurová postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji US Open

Ženy - dvojhra - 2. kolo:



Wang Si-jü (Čína) - Maria Sakkariová (Gr.-3) 3:6, 7:5, 7:5, Ons Jabeurová (Tun.-5) - Elizabeth Mandliková (USA) 7:5, 6:2

New York 31. augusta (TASR) - Tuniská tenistka Ons Jabeurová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Wimbledonská finalistka zdolala v 2. kola ako nasadená päťka domácu Američanku Elizabeth Mandlikovú 7:5, 6:3. O prekvapenie sa postarala Číňanka Wang Si-jü, ktorá vyradila tretiu nasadenú Grékyňu Mariu Sakkariovú 3:6, 7:5, 7:5.