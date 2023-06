Jabeurová postúpila prvýkrát do štvrťfinále parížskej dvojhry

ženy - dvojhra - osemfinále:



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Lesia Curenková (Ukr.) 5:1 - skreč

Beatriz Haddaová Maiová (Braz.-14) - Sara Sorribesová Tormová (Šp.) 6:7 (3), 6:3, 7:5

Ons Jabeurová (Tun.-7) - Bernarda Perová (USA) 6:3, 6:1



Paríž 5. júna (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu viedla v osemfinále nad Ukrajinkou Lesiou Curenkovou 5:1, keď jej súperka zápas skrečovala pre problémy s dýchaním. V dueli o postup do semifinále nastúpi Poľka proti vlaňajšej parížskej finalistke Američanke Cori Gauffovej, ktorá si ako nasadená šestka poradila so Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou 7:5, 6:2.Tuniská tenistka Ons Jabeurová postúpila prvýkrát v kariére do štvrťfinále na antukovom vrchole sezóny, keď v pozícii nasadenej sedmičky zvíťazila nad Američankou Bernardou Perovou hladko 6:3, 6:1. Jej štvrťfinálovou súperkou bude štrnásta nasadená Brazílčanka Beatriz Haddadová Maiová, ktorá zdolala Španielku Saru Sorribesovú Tormovú po takmer štvorhodinovom trojsetovom boji 6:7 (3), 6:3, 7:5.Jabeurová počas celého zápasu proti Perovej kvalitne returnovala, Američanka si ani raz nedokázala udržať servis.uviedla pre akreditované médiá Tunisanka, ktorá vlani postúpila do finále Wimbledonu i US Open. Na tráve All England Clubu prehrala v rozhodujúcom súboji s Kazaškou Jelenou Rybakinovou, v New Yoku s Poľkou Igou Swiatekovou.