Jabeurová pre zranenie ramena ukončila sezónu, sústredí sa na charitu

Tunis 16. septembra (TASR) - Tuniská tenistka Ons Jabeurová pre zranenie ramena ukončila tohtoročnú sezónu. Trojnásobná grandslamová finalistka čas mimo tenisových dvorcov využije na podporu charitatívnych projektov. Informovala o tom Ženská tenisová asociácia (WTA) na svojej webstránke.



Tridsaťročná Jabeurová odohrala od Wimbledonu len jeden zápas, keď v Toronte prehrala v prvom kole s Japonkou Naomi Osakovou. Z turnajov v Cincinnati, Washingtone a na US Open sa odhlásila. "Tento rok bol pre mňa nesmierne náročný a ako športovci vieme, že zotavenie je súčasťou cesty," uviedla v príspevku na sociálnej sieti X (predtým Twitter) s tým, že toto "ťažké" rozhodnutie urobila po konzultácii so svojím lekárskym tímom.



Pretrvávajúce problémy s ramenom neboli jej jediným zdravotným problémom, ktorý Jabeurová v uplynulých mesiacoch mala. Z turnaja WTA 1000 v Dubaji ju vyradili pretrvávajúce problémy s pravým kolenom, ktoré si vlani vyžiadali operáciu, a na podujatí na tráve v Berlíne odstúpila zo štvrťfinálového zápasu proti Coco Gauffovej pre chorobu.



Tunisanka využije čas mimo tenisu na podporu charitatívnych projektov: "Zatiaľ čo si budem brať čas na liečenie, budem sa venovať charitatívnej práci a zabezpečovať, aby sme vo svete urobili skutočnú zmenu."



Bývalej svetovej dvojke patrí priebežne 22. mieste v rebríčku WTA, pričom v júli vypadla z najlepšej desiatky. Predtým od októbra 2021 bola všetky týždne okrem jedného v elitnom rebríčku. Jabeurová na záver svojho príspevku ubezpečila fanúšikov, že sa vráti späť do súťažného kolotoča v Austrálii na začiatku sezóny 2025. "Ďakujem vám za všetku podporu a už sa neviem dočkať, keď sa vrátim silnejšia," skonštatovala.