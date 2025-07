Jabeurová prerušila kariéru: Necítila som sa na kurte šťastne

Tunis 17. júla (TASR) - Tuniská tenistka Ons Jabeurová vo štvrtok oznámila, že prerušuje na čas aktívnu kariéru. Trojnásobná grandslamová finalistka to potvrdila na sociálnej sieti Instagram. Nespresnila však dĺžku prestávky a ani neuviedla, či sa ešte niekedy vráti do profesionálneho súťažného kolotoča.



Rozhodnutie prichádza po dlhšom období plnom zranení, ktoré jej nedovolili udržať sa medzi elitou. Tridsaťročná Jabeurová sa naposledy predstavila na tohtoročnom Wimbledone, dvojnásobná finalistka turnaja (2022, 2023) skrečovala duel 1. kola dvojhry s Bulharkou Viktorijou Tomovovou za stavu 6:7 (5) a 0:2 v druhom sete pre zranenie.



„Počas uplynulých dvoch rokov som tuho bojovala so zraneniami a ďalšími ťažkosťami. Už dlhšie som sa však na kurte necítila šťastne. Tenis je nádherný šport, no prišiel čas na to aby som konečne uprednostnila seba. Ďakujem všetkým fanúšikom za porozumenie,“ uviedla Jabeurová vo svojom stanovisku.