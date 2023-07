Jabeurová vyradila vo štvrťfinále obhajkyňu Rybakinovú

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Arina Sobolenková (Biel.-2) - Madison Keysová (USA-25) 6:2, 6:4

Ons Jabeurová (Tun.-6) - Jelena Rybakinová (Kaz.-3) 6:7 (5), 6:4, 6:1

Londýn 12. júla (TASR) - Tuniská tenistka Ons Jabeurová sa druhý rok za sebou prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V stredajšom štvrťfinále vyradila tretiu nasadenú obhajkyňu titulu Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu po trojsetovom boji 6:7 (5), 6:4 a 6:1. Turnajová šestka sa v boji o finále stretne s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou, nasadená dvojka si poradila s dvadsaťpäťkou "pavúka" Američankou Madison Keysovou 6:2, 6:4.Rybakinová sa v úvode po brejku rýchlo dostala do vedenia 3:1, potom však začala kopiť chyby a Jabeurová sa vrátila do boja o prvý set. Kazaška v 12. geme za stavu 5:6 musela odvrátiť setbal, napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom mala navrch Rybakinová. Obe hráčky robili množstvo nevynútených chýb, Jabeurová si už však oproti prvému setu začala viac veriť a dokázala vytiahnuť v pravých chvíľach parádne forhendové údery. V desiatom geme zlomila súperkin servis a získala druhý set v pomere 6:4. Tunisanka pokračovala v nastolenom trende a v treťom sete si vybudovala náskok 3:0. Rybakinová ešte na chvíľu zdramatizovala dej, keď znížila na 1:3 a v piatom geme viedla 40:15, no dva brejkbaly nevyužila. Jabeurová si už potom vedenie nenechala vziať a v siedmom geme premenila hneď prvý mečbal. Súperke odplatila vlaňajšiu prehru z wimbledonského finále.," uviedla 28-ročná Tunisanka. "."Sobolenková začala proti Keysovej vo veľkom štýle. Šampiónka Australian Open v prvom sete dvakrát brejkla súperku a získala ho vo svoj prospech za 39 minút. Druhý set mal oveľa vyrovnanejší priebeh. Američanka dokázala odskočiť na 4:2, ale záver patril Sobolenkovej. Získala štyri gemy za sebou a na konci využila svoj druhý mečbal. Dvadsaťpäťročná Bieloruska vyrovnala svoje wimbledonské maximum, v semifinále na londýnskej tráve bola aj pred dvomi rokmi, vtedy nestačila na Češku Karolínu Plíškovú. Vlani v All England Clube chýbala, keďže ruské a bieloruské hráčky nemohli na podujatí štartovať.," povedala Sobolenková v prvom pozápasovom interview. Ak zvíťazí aj v semifinále, vystrieda na poste svetovej jednotky Poľku Igu Swiatekovú.