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Jablonec o prvé víťazstvo, Nebyla: Zvýšiť šancu na postup
Dobre sa pripravíme, hráme doma a uvidíme, čo to prinesie, uviedol stredopoliar Sebastian Nebyla pre TASR.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Futbalisti Jablonca sa vo štvrtkovom zápase proti Luganu pokúsia vybojovať prvé víťazstvo v Konferenčnej lige a zvýšiť tak šancu na postup do vyraďovacej fázy. Do cesty sa im však postaví súper, ktorý patrí ku kvartetu bez straty bodu a je na čele 36-člennej tabuľky.
„Verím, že to zvládneme a budeme aj po zápase môcť pomýšľať na postup zo skupiny. Dobre sa pripravíme, hráme doma a uvidíme, čo to prinesie,“ uviedol stredopoliar Sebastian Nebyla pre TASR. Jablonec nazbieral v doterajšom priebehu súťaže dva body. Po prehre 2:3 vo Freiburgu dokázal doma remizovať 0:0 s Brightonom a 1:1 na pôde FC Riga. „Do každého zápasu ideme s cieľom vyhrať, ale sme realisti. Vieme, že Lugano má 9 bodov a že je to nepríjemný tím,“ poznamenal Nebyla, ktorý pôsobí v Jablonci spoločne s krajanmi Dominikom Hollým a Michalom Kukučkom.
Lugano zažíva skvelý vstup do KL a jeho silnou zbraňou je aj ofenzíva, ktorá strelila zatiaľ najviac gólov - 11. Až do 8. novembra ťahalo sériu 23 zápasov bez prehry vo všetkých súťažiach, no následne prehralo so St. Gallen 0:5 vo švajčiarskej lige. Tréner Mattia Croci-Torti verí, že tím nadviaže na jesenné výkony aj v Jablonci. „Som hrdý na to, že každý deň vidím tím, ktorý tvrdo pracuje - hrá ako jeden muž a neustále má túžbu vyhrať,“ citovala Croci-Tortiho stránka uefa.com.
Belgický tím KAA Gent, v ktorom pôsobí Lászlo Bénes, vstúpil do KL víťazstvom nad Aarhusom, no v ďalších dvoch dueloch získal iba bod. Vo štvrtok nastúpi od 21.00 proti Crvenej Zvezde, ktorá má na konte takisto štyri body. Štart Bénesa je otázny, keďže v uplynulých troch zápasoch sa nedostal na trávnik. V ligovom dueli na ihrisku Beverenu (0:1) figuroval medzi náhradníkmi.
V zápase Brighton - Universitatea Craiova nastúpia proti sebe dva sedembodové tímy, ktoré zatiaľ neprehrali. Jednoznačným favoritom je domáce mužstvo, ktoré zažíva skvelé obdobie aj v Premier League. V nej síce v nedeľu prehral s Hullom 0:2, no figuruje na 2. mieste tabuľky o skóre pred Manchestrom City.
„Verím, že to zvládneme a budeme aj po zápase môcť pomýšľať na postup zo skupiny. Dobre sa pripravíme, hráme doma a uvidíme, čo to prinesie,“ uviedol stredopoliar Sebastian Nebyla pre TASR. Jablonec nazbieral v doterajšom priebehu súťaže dva body. Po prehre 2:3 vo Freiburgu dokázal doma remizovať 0:0 s Brightonom a 1:1 na pôde FC Riga. „Do každého zápasu ideme s cieľom vyhrať, ale sme realisti. Vieme, že Lugano má 9 bodov a že je to nepríjemný tím,“ poznamenal Nebyla, ktorý pôsobí v Jablonci spoločne s krajanmi Dominikom Hollým a Michalom Kukučkom.
Lugano zažíva skvelý vstup do KL a jeho silnou zbraňou je aj ofenzíva, ktorá strelila zatiaľ najviac gólov - 11. Až do 8. novembra ťahalo sériu 23 zápasov bez prehry vo všetkých súťažiach, no následne prehralo so St. Gallen 0:5 vo švajčiarskej lige. Tréner Mattia Croci-Torti verí, že tím nadviaže na jesenné výkony aj v Jablonci. „Som hrdý na to, že každý deň vidím tím, ktorý tvrdo pracuje - hrá ako jeden muž a neustále má túžbu vyhrať,“ citovala Croci-Tortiho stránka uefa.com.
Belgický tím KAA Gent, v ktorom pôsobí Lászlo Bénes, vstúpil do KL víťazstvom nad Aarhusom, no v ďalších dvoch dueloch získal iba bod. Vo štvrtok nastúpi od 21.00 proti Crvenej Zvezde, ktorá má na konte takisto štyri body. Štart Bénesa je otázny, keďže v uplynulých troch zápasoch sa nedostal na trávnik. V ligovom dueli na ihrisku Beverenu (0:1) figuroval medzi náhradníkmi.
V zápase Brighton - Universitatea Craiova nastúpia proti sebe dva sedembodové tímy, ktoré zatiaľ neprehrali. Jednoznačným favoritom je domáce mužstvo, ktoré zažíva skvelé obdobie aj v Premier League. V nej síce v nedeľu prehral s Hullom 0:2, no figuruje na 2. mieste tabuľky o skóre pred Manchestrom City.
Konferenčná liga, 4. kolo
štvrtok, 26. novembra
16.30 Kajrat Almaty – Mjällby
18.45 Ajax – Thun
18.45 Brighton – Universitatea Craiova
18.45 Iberia Tbilisi – Getafe
18.45 Jablonec – Lugano
18.45 Kauno Žalgiris – Riga
18.45 Hearts – Monaco
18.45 Egnatia – Lincoln Red Imps
18.45 Pafos – Midtjylland
18.45 Brann – Aarhus
21.00 Nordsjaelland – Panathinaikos
21.00 Borac Banja Luka – Atalanta
21.00 Hajduk Split – Sint-Truiden
21.00 Inter Escaldes – FC Kodaň
21.00 Gent – Crvena Zvezda
21.00 CSKA Sofia – Trabzonspor
21.00 Braga – KuPS Kuopio
21.00 Freiburg – Twente
tabuľka po 4. kole
1. Lugano 3 3 0 0 11:4 9
2. Panathinaikos 3 3 0 0 9:3 9
3. Twente 3 3 0 0 8:2 9
4. Monaco 3 3 0 0 7:1 9
5. Brighton 3 2 1 0 5:0 7
6. Bran 3 2 1 0 7:3 7
7. FC Kodaň 3 2 1 0 7:3 7
8. Universitatea Craiova 3 2 1 0 6:2 7
9. Mjällby 3 2 1 0 5:1 7
10. Sint-Truiden 3 2 1 0 4:1 7
11. Ajax Amsterdam 3 2 0 1 9:3 6
12. Trabzonspor 3 2 0 1 6:3 6
13. Hajduk Split 3 2 0 1 3:2 6
14. Freiburg 3 2 0 1 4:5 6
15. Crvena Zvezda 3 1 1 1 6:6 4
16. Atalanta 3 1 1 1 4:4 4
17. Braga 3 1 1 1 2:3 4
18. Gent 3 1 1 1 1:2 4
19. Riga 3 0 3 0 3:3 3
20. Thun 3 1 0 2 3:3 3
21. Borac Banja Luka 3 1 0 2 3:4 3
22. Lincoln Red Imps 3 1 0 2 3:6 3
23. Jablonec 3 0 2 1 3:4 2
24. Aarhus 3 0 2 1 1:2 2
25. Nordsjaelland 3 0 2 1 3:5 2
26. Egnatia 3 0 2 1 2:4 2
27. Kajrat Almaty 3 0 2 1 3:7 2
28. CSKA Sofia 3 0 1 2 4:6 1
29. Iberia Tbilisi 3 0 1 2 2:5 1
30. Pafos 3 0 1 2 3:7 1
31. Getafe 3 0 1 2 3:7 1
32. Hearts 3 0 1 2 2:6 1
33. KuPS Kuopio 3 0 1 2 2:6 1
34. Midtjylland 3 0 1 2 2:8 1
35. Inter Escaldes 3 0 0 3 2:7 0
36. Kauno Žalgiris 3 0 0 3 1:11 0
štvrtok, 26. novembra
16.30 Kajrat Almaty – Mjällby
18.45 Ajax – Thun
18.45 Brighton – Universitatea Craiova
18.45 Iberia Tbilisi – Getafe
18.45 Jablonec – Lugano
18.45 Kauno Žalgiris – Riga
18.45 Hearts – Monaco
18.45 Egnatia – Lincoln Red Imps
18.45 Pafos – Midtjylland
18.45 Brann – Aarhus
21.00 Nordsjaelland – Panathinaikos
21.00 Borac Banja Luka – Atalanta
21.00 Hajduk Split – Sint-Truiden
21.00 Inter Escaldes – FC Kodaň
21.00 Gent – Crvena Zvezda
21.00 CSKA Sofia – Trabzonspor
21.00 Braga – KuPS Kuopio
21.00 Freiburg – Twente
tabuľka po 4. kole
1. Lugano 3 3 0 0 11:4 9
2. Panathinaikos 3 3 0 0 9:3 9
3. Twente 3 3 0 0 8:2 9
4. Monaco 3 3 0 0 7:1 9
5. Brighton 3 2 1 0 5:0 7
6. Bran 3 2 1 0 7:3 7
7. FC Kodaň 3 2 1 0 7:3 7
8. Universitatea Craiova 3 2 1 0 6:2 7
9. Mjällby 3 2 1 0 5:1 7
10. Sint-Truiden 3 2 1 0 4:1 7
11. Ajax Amsterdam 3 2 0 1 9:3 6
12. Trabzonspor 3 2 0 1 6:3 6
13. Hajduk Split 3 2 0 1 3:2 6
14. Freiburg 3 2 0 1 4:5 6
15. Crvena Zvezda 3 1 1 1 6:6 4
16. Atalanta 3 1 1 1 4:4 4
17. Braga 3 1 1 1 2:3 4
18. Gent 3 1 1 1 1:2 4
19. Riga 3 0 3 0 3:3 3
20. Thun 3 1 0 2 3:3 3
21. Borac Banja Luka 3 1 0 2 3:4 3
22. Lincoln Red Imps 3 1 0 2 3:6 3
23. Jablonec 3 0 2 1 3:4 2
24. Aarhus 3 0 2 1 1:2 2
25. Nordsjaelland 3 0 2 1 3:5 2
26. Egnatia 3 0 2 1 2:4 2
27. Kajrat Almaty 3 0 2 1 3:7 2
28. CSKA Sofia 3 0 1 2 4:6 1
29. Iberia Tbilisi 3 0 1 2 2:5 1
30. Pafos 3 0 1 2 3:7 1
31. Getafe 3 0 1 2 3:7 1
32. Hearts 3 0 1 2 2:6 1
33. KuPS Kuopio 3 0 1 2 2:6 1
34. Midtjylland 3 0 1 2 2:8 1
35. Inter Escaldes 3 0 0 3 2:7 0
36. Kauno Žalgiris 3 0 0 3 1:11 0