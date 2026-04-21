Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
< sekcia Šport

Jablonec v zostave s Nebylom je prvým finalistom Českého pohára

Na snímke vľavo Sebastián Nebyla. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

V dueli o trofej nastúpi Jablonec proti úspešnejšiemu z moravského derby medzi Karvinou a Baníkom Ostrava.

Autor TASR
Praha 21. apríla (TASR) - Futbalisti Jablonca v zostave so slovenským stredopoliarom Sebastianom Nebylom sa stali prvými finalistami Českého pohára. V semifinále MOL Cupu zvíťazili nad FK Mladá Boleslav 1:0. Jediný gól vsietil v 34. minúte Gambijčan Lamin Jawo. V dueli o trofej nastúpi Jablonec proti úspešnejšiemu z moravského derby medzi Karvinou a Baníkom Ostrava.



semifinále Českého pohára:

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)

Gól: 34. Jawo

/S. Nebyla odohral celý zápas, S. Lavrinčík bol na lavičke - M. Králik odohral celý zápas/
Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle