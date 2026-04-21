Jablonec v zostave s Nebylom je prvým finalistom Českého pohára
V dueli o trofej nastúpi Jablonec proti úspešnejšiemu z moravského derby medzi Karvinou a Baníkom Ostrava.
Praha 21. apríla (TASR) - Futbalisti Jablonca v zostave so slovenským stredopoliarom Sebastianom Nebylom sa stali prvými finalistami Českého pohára. V semifinále MOL Cupu zvíťazili nad FK Mladá Boleslav 1:0. Jediný gól vsietil v 34. minúte Gambijčan Lamin Jawo. V dueli o trofej nastúpi Jablonec proti úspešnejšiemu z moravského derby medzi Karvinou a Baníkom Ostrava.
semifinále Českého pohára:
FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)
Gól: 34. Jawo
/S. Nebyla odohral celý zápas, S. Lavrinčík bol na lavičke - M. Králik odohral celý zápas/
