Jablonec v zostave s Nebylom zdolal Pardubice 3:2 v dueli 8. kola
Dvoma gólmi k víťazstvu prispel gambijský útočník Lamin Jawo.
Autor TASR
Praha 14. septembra (TASR) - Futbalisti FK Jablonec zvíťazili v domácom dueli 8. kola českej Chance ligy nad Pardubicami 3:2. Dvoma gólmi k tomu prispel gambijský útočník Lamin Jawo, domáci viedli aj jeho zásluhou už po prvom polčase rozdielom triedy. V ich drese nastúpil stredopoliar Sebastian Nebyla, ktorý striedal v úplnom závere stretnutia, jeho krajan Samuel Lavrinčík prišiel na ihrisko v 62. minúte.
Chance liga - 8. kolo:
FK Jablonec - FK Pardubice 3:2 (3:0)
Góly: 33. a 36. Jawo, 18. Chramosta - 60. Mahuta, 70. Patrák (z 11m)
/S. Nebyla odohral celý zápas, S. Lavrinčík nastúpil v 62. minúte (obaja Jablonec)/
