Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. august 2025Meniny má Ružena
< sekcia Šport

Jablonec zvíťazil na pôde Slovácka 2:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

V sobotňajšom stretnutí 7. kola zvíťazili na pôde Slovácka 2:0 a na konte majú štyri víťazstva a tri remízy.

Autor TASR
Praha 30. augusta (TASR) - Futbalisti Jablonca zostávajú v českej najvyššej súťaži aj naďalej bez prehry. V sobotňajšom stretnutí 7. kola zvíťazili na pôde Slovácka 2:0 a na konte majú štyri víťazstva a tri remízy.



Česká liga - 7. kolo:

FK Pardubice - Bohemians 1905 Praha 1:1 (1:0)

Góly: 10. Patrák - 86. Kadlec

/brankár T. Frühwald (Bohemians) sedel na lavičke/



MFK Karviná - FK Teplice 4:1 (2:0)

Góly: 5. a 17. Gning, 53. Bužek, 79. Ezeh - 87. Camara (vlastný)

/D. Krčík celé stretnutie - D. Danihel a M. Riznič celý duel, J. Jakubko do 83. min, brankár R. Ludha sedel na lavičke/



1. FC Slovácko - FK Jablonec 0:2 (0:1)

Góly: 42. Novák, 86. Martinec

/P. Blahút a F. Vaško celý duel, M. Koscelník do 70. min - S. Nebyla celé stretnutie, S. Lavrinčík od 90+1. min/



FK Dukla Praha - FC Hradec Králové 1:1 (0:1)

Góly: 74. Fokam - 38. Van Buren

/J. Kadák hral od 46. min - S. Dancák celý duel/
.

Neprehliadnite

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa skryl

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia