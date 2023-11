Jack Hughes vedie bodovanie hráčov, jeho brat Quinn kraľuje obrancom

New York 3. novembra (TASR) - Desaťzápasovú sériu víťazstiev ťahá v zámorskej hokejovej NHL obhajca Stanleyho pohára Vegas. Lídra Západnej konferencie i celej súťaže potiahol pri triumfe nad Winnipegom (5:2) šiestym kariérnym hetrikom kanadský útočník Jonathan Marchessault. V kanadskom bodovaní hráčov sa v prvej desiatke nachádza bratské duo Hughesovcov. Mladší Jack z New Jersey je s 20 bodmi na čele, obranca Quinn z Vancouveru nazbieral už 16 bodov a vedie produktivitu zadákov.



Prvý bod v sezóne si pripísal na konto slovenský obranca Erik Černák, ktorého asistencia však nezabránila prehre Tampy na ľade Columbusu (2:4). Dvojica Martin Fehérváry (Washington) a Juraj Slafkovský (Montreal) nebodovala.



Priebežný líder kanadského bodovania Jack Hughes dvoma bodmi prispel k víťazstvu New Jersey na ľade Minnesoty 5:3. Center prvého útoku sa stal tretím hráčom za uplynulých 25 rokov s 20 bodmi ešte pred odohratím desiateho zápasu v sezóne. Pred ním sa to podarilo v sezóne 2021/22 útočníkovi Edmontonu Leonovi Draisaitlovi a v ročníku 2002/03 legendárnemu Mariovi Lemieuxovi z Pittsburghu.



Jeho starší brat Quinn sa výraznou mierou pričinil o najvýraznejší triumf doterajšieho priebehu novej sezóny. Vancouver vďaka jeho piatim bodom (1+4) deklasoval San Jose na jeho ľade 10:1. Dvadsaťštyriročný Američan je iba druhým obrancom v histórii organizácie, ktorý nazbieral päť bodov v zápase. Stal sa zároveň piatym hráčom, ktorý si spomedzi aktívnych obrancov v prvých desiatich zápasoch sezóny pripísal na svoje konto 14 bodov. Zaznamenal tiež tretí trojbodový zápis v jednej tretine, čím sa medzi obrancami vyrovnal v klubovej histórii Brentovi Sopelovi a Dennisovi Kearnsovi. Tri asistencie si pripísal vo forme hrajúci útočník Elias Pettersson, ktorý pokoril métu 200 gólových prihrávok. Center prvého útoku "kosatiek" sa stal len tretím hráčom v histórii Vancouveru, ktorý má na konte aspoň 17 bodov v úvodných 10 zápasoch. Dvadsaťštyriročný Švéd je 19 bodmi (5+14) v bodovaní hráčov na 2. mieste za J. Hughesom.



V noci na piatok sa dve stretnutia skončili na nulu a oba zápasy mali v bráne spoločný menovateľ – ruských brankárov. Čisté kontá si pripísali Sergej Bobrovskij (Florida) a Semjon Varlamov (NY Islanders). Na prvého menovaného smerovalo 22 pokusov hráčov Detroitu, no žiadny neprešiel za jeho chrbát a Florida zvíťazila 2:0. Tridsaťpäťročná jednotka Panthers zaznamenala prvý shutout v sezóne, celkovo 39. v kariére vo svojom 650. stretnutí. "Samozrejme, nemyslím na svoje osobné kariérne úspechy. Detroit je dobrý tím, ktorý je v tabuľke pred nami. My musíme tvrdo pracovať, aby sme ho dostihli,“ povedal Bobrovskij. Jeho krajan Varlamov nepustil za svoj chrbát žiadnu z 34 striel Washingtonu a Islanders najmä vďaka nemu uspeli na ľade Washingtonu 3:0. Varlamov sa stal tretím brankárom v tomto ročníku, ktorý si pripísal druhé sezónne čisté konto. Pred ním sa to podarilo Jonasovi Johanssonovi (Tampa) a Tristanovi Jarrymu (Pittsburgh). Výraznú brankársku pečať malo aj víťazstvo Dallasu na ľade trápiaceho sa Edmontonu (4:3). Na hosťujúceho Scotta Wedgewooda mierilo až 49 pokusov, z ktorých zlikvidoval 46.



Svoj štvrtý gól v sezóne strelil útočník Stars Joe Pavelski. Tridsaťdeväťročný center má od dovŕšenia 35 rokov na konte 98 gólov a spomedzi aktívnych hráčov ich má viac iba kanonier Washingtonu Alexander Ovečkin (118).



Útočník New Yorku Rangers Artemij Panarin predĺžil proti Caroline (2:1) svoju bodovú sériu na 10 zápasov. Šestnásty bod v sezóne zaznamenal vo svojom 600. zápase v NHL. Panarinov spoluhráč Chris Kreider strelil 272. gól za Rangers, čím vyrovnal na 4. mieste strelcov organizácie Andyho Bathgatea. Rovnakú sériu desiatich duelov s aspoň bodom má na konte aj útočník Toronta William Nylander.



Vydarený debut v profilige má za sebou obranca Bostonu Mason Lohrei. Dvadsaťdvaročný Američan v zostave nahradil Charlieho McAvoya, ktorý si odpykáva štvorzápasový dištanc. Lohrei si pripísal hneď v 19. minúte prvý bod v kariére, keď sa podieľal na góle českého útočníka Pavla Zachu. Zaujímavosťou je, že Lohrei sa stal prvým hráčom narodeným v štáte Louisiana, ktorý odohral zápas v NHL.