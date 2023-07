Jack Johnson zostáva v Colorade

Denver 2. júla (TASR) - Americký hokejový obranca Jack Johnson bude v NHL naďalej obliekať dres Colorada. Tridsaťšesťročný veterán sa dohodol s Avalanche na novom ročnom kontrakte na 775.000 dolárov. Informoval o tom The Athletic.



Johnson vybojoval v sezóne 2021/2022 s Coloradom Stanleyho pohár. Po jeho zisku sa vlani v lete dohodol na spolupráci s Chicagom, v ktorého drese odštartoval nový ročník, no pred uzávierkou výmien sa opäť sťahoval do Denveru. V sezóne 2022/2023 odohral v základnej časti spolu 83 zápasov, v ktorých nazbieral osem bodov za dva góly a šesť asistencií. V troch stretnutiach play off nebodoval. V minulosti pôsobil aj v Los Angeles, Columbuse, Pittsburghu a New Yorku Rangers.