Jackovecová pokračuje v Ružomberku, Suja: Veľmi sa teším

Ružomberok 7. mája (TASR) - Ukrajinská basketbalistka Oľga Jackovecová, so 649 bodmi najlepšia strelkyňa Niké extraligy ročníka 2O24/2025, bude vo svojej hráčskej kariére pokračovať v centre dolného Liptova. Vedenie MBK Ružomberok sa s 27–ročnou hráčkou dohodlo na novej dvojročnej zmluve s opciou na ďalšiu sezónu.



„Veľmi sa tomu teším. Ide o rozdielovú a už aj našu domácu hráčku, veď v Ružomberku má za sebou päť sezón. Je to človek, ktorý dáva do všetkého maximum. Verím, že v ďalšom súťažnom ročníku bude ešte lepšie a platnejšie, že si dokáže vyriešiť veci, ktoré ju v predchádzajúcej sezóne vyrušovali,“ uviedol pre klubový web hlavný tréner Ružomberka Juraj Suja.



Jackovecová na súčasnej basketbalovej adrese najprv odohrala tri sezóny v sérii (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) a v júli 2023 sa zase vrátila do Ružomberka.