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Piatok 28. august 2026
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Jackson podpísal s Aston Villou päťročný kontrakt

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Na archívnej snímke senegalský futbalový útočník Nicolas Jackson. Foto: TASR/AP

Jackson by mal v Aston Ville nahradiť Ollieho Watkinsa, anglický reprezentant má namierené do saudskoarabského Al Hilal.

Autor TASR
Londýn 28. augusta (TASR) - Senegalský futbalový útočník Nicolas Jackson sa stal definitívne hráčom Aston Villy. S úradujúcim víťazom Európskej ligy podpísal päťročný kontrakt. V Birminghame sa opäť stretne s trénerom Unaiom Emerym, ktorý ho viedol vo Villarreale.

Jackson by mal v Aston Ville nahradiť Ollieho Watkinsa, anglický reprezentant má namierené do saudskoarabského Al Hilal. Senegalčan sa po skončení hosťovanía v Bayerne Mníchov v lete vrátil do Chelsea, nefiguroval však v plánoch nového kouča Londýnčanoc Xabiho Alonsa a trénoval individuálne, pripomenula agentúra DPA.
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