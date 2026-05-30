Jackson pokračuje v Nitre, podpísal ročnú zmluvu s opciou na ďalší rok
Autor TASR
Nitra 30. mája (TASR) - Vedenie úradujúceho slovenského majstra HK Nitra sa dohodlo na pokračovaní spolupráce s americkým hokejistom Robbym Jacksonom. Dvadsaťosemročného útočníka čaká pod Zoborom štvrtá sezóna za sebou. Nitrania o tom informovali na klubovom webe.
Jackson prišiel do Nitry v ročníku 2023/24 po krátkom pôsobení vo švajčiarskom Chaux-de-Fonds. Tam odišiel po dvoch vydarených sezónach v drese Nových Zámkov. V uplynulom ročníku pomohol „corgoňom“ k zisku druhého titulu v priebehu troch rokov. Počas základnej časti nazbieral 37 bodov (20+17) a ďalších 11 (5+6) pridal v play off.
Celkovo nastrieľal v slovenskej najvyššej súťaži 141 gólov. Spomedzi legionárov ich má na konte viac iba Čech Petr Obdržálek, na ktorého Jackson stráca päť presných zásahov.
