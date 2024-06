Jacobs zabehol v príprave na OH tretí najrýchlejší čas kariéry

Turku 19. júna (TASR) - Taliansky šprintér Lamont Marcell Jacobs zabehol v príprave na OH v Paríži tretí najrýchlejší čas kariéry. Olympijský víťaz z Tokia v behu na 100 m triumfoval na Hrách Paava Nurmiho vo fínskom Turku s výkonom 9,92 s.



Dvadsaťdeväťročný Jacobs sa dostal pod hranicu desiatich sekúnd tretíkrát v kariére. V tokijskom finále dosiahol svoje maximum 9,80 s. "Pred pretekmi som sa trochu obával, keďže v tejto sezóne som sa pod 10 sekúnd nedostal. Teraz sa mi to však podarilo dvakrát," tešil sa Talian, ktorý do finále v Turku postúpil po výkone 9,99 s v rozbehu: "V rozbehu som mal naozaj dobrý štart, záverečná časť bola priemerná. Vo finále to bolo presne naopak, takže to potrebujem dať dokopy."



Najrýchlejší čas 9,79 s dosiahol v tejto sezóne Keňan Ferdinand Omanyala. Informácie priniesla agentúra Reuters.