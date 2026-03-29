Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 29. marec 2026Meniny má Miroslav
< sekcia Šport

Jacquelin si vyskúša cyklistiku, bude členom tímu Decathlon-CMA CGM

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Autor TASR
Berlín 29. marca (TASR) - Francúzsky biatlonista Émilien Jacquelin na jar presedlá na cyklistiku. Olympijský šampión pôjde v stopách svojho idolu Taliana Marca Pantaniho a od 1. mája sa stane členom francúzskeho juniorského tímu Decathlon-CMA CGM.

Malo by ísť o polročnú stáž, ešte dolaďujeme detaily. V poolympijskej sezóne si chcem trochu rozšíriť obzory. Vždy som bol milovníkom cyklistiky a teraz si ju vyskúšam na vlastnej koži. O tomto projekte som uvažoval už dlhší čas. Splním si môj detský sen. O konci biatlonovej kariéry však neuvažujem, mojou prioritou sú ZOH 2030 vo Francúzskych Alpách," uviedol päťnásobný majster sveta v rozhovore pre denník L'Équipe.
