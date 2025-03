Jacquelin triumfoval v šprinte v Novom Meste na Morave, Cesnek 89.

Svetový pohár v Novom Meste na Morave - šprint mužov (10 km):



1. Emilien Jacquelin (Fr.) 23:13,3 min. (0 trestných okruhov), 2. Tommaso Giacomel (Tal.) +19,8 s (1), 3. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +20,9 (2), 4. Eric Perrot (Fr.) +22,8 (1), 5. Endre Strömsheim (Nór.) +27,0 (1), 6. Jesper Nelin (Švéd.) +32,8 (0), 7. Quentin Fillon Maillet +33,6 (2), 8. Emilien Claude (obaja Fr.) +37,0 (1), 9. Campbell Wright (USA) +38,7 (0), 10. Niklas Hartweg (Švajč.) +40,6 (0), ..., 89. Damián CESNEK +4:22,1 min (2), 93. Tomáš SKLENÁRIK (obaja SR) +5:15,4 min (5)



Celkové poradie (po 15 z 21 pretekov): 1. Sturla Holm Laegreid (Nór.) 881 bodov, 2. J. T. Bö 871, 3. Jacquelin 657, 4. Perrot 640, 5. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 579, 6. Tarjei Bö (Nór.) 572, ..., 81. SKLENÁRIK 2

Poradie v šprinte (po 6 zo 7 pretekov): 1. J. T. Bö 342 bodov, 2. Jacquelin 325, 3. Laegreid 306, 4. Martin Uldal (Nór.) 260, 5. Samuelsson 256, 6. Giacomel 234, ..., 74. SKLENÁRIK 2

Nové Mesto na Morave 6. marca (TASR) - Francúzsky biatlonista Emilien Jacquelin triumfoval vo štvrtkovom šprinte Svetového pohára v Novom Meste na Morave, keď predviedol bezchybnú streľbu. Druhý skončil s mankom 19,8 sekundy Talian Tommaso Giacomel s jednou streleckou chybou a tretí Nór Johannes Thingnes Bö s dvoma minelami a mankom 20,9 s.Slováci nezažiarili. Damián Cesnek urobil po jednej chybe na oboch streľbách a v cieli mu patrila 89. priečka so stratou 4:22,1 min. Tomáš Sklenárik nenadviazal na predchádzajúci šprint SP v talianskej Anterselve, kde bodoval po 39. mieste a bezchybnej streľbe. V českom stredisku netrafil dva terče v ľahu a tri v stoji a so stratou 5:15,4 min. obsadil 93. miesto. Obaja nepostúpili do sobotňajších stíhacích pretekov.Jacquelin vyťažil z faktu, že z favoritov na prvenstvo predviedol čistú streľbu ako jediný. Pripísal si druhý triumf v sezóne a piaty v kariére. Na najvyšší stupienok vystúpil už v 1. kole Svetového pohára v decembri, keď vyhral šprint vo fínskom Kontiolahti.tešil sa v cieli Jacquelin.Giacomel minul raz v ľahu a vyrovnal svoje najlepšie umiestnenie v sezóne, ktorým bolo striebro na MS v Lenzerheide vo vytrvalostných pretekoch. J. T. Bö netrafil dva terče na úvodnej streľbe, no preteky zachránil bezchybnou stojkou. Líder poradia SP Sturla Holm Laegreid z Nórska po nule v ľahu dvakrát minul v stoji a v cieli mu patrila 14. priečka s mankom 57,6 s. Napriek tomu si udržal žltý dres, červený pre najlepšieho šprintéra však prepustil J. T. Böovi.