Jagerčíková a Šiarnik v mix štafete v Solitude obsadili na 9. mieste
Druhá slovenská dvojica Rebeka Čullyová, Samuel Machaj skončila v B-finále miešanej štafety na 11. priečke.
Autor TASR
Salt Lake City 6. decembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v skialpinizme Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik obsadili v mix štafete na úvodnom podujatí Svetového pohára v americkom stredisku Solitude deviate miesto. Za víťazným domácim duom Anna Gibsonová, Cameron Smith zaostali o 2:03,4 min.
Na podujatí sa bojovalo o posledné body do kvalifikácie na ZOH 2026, kde bude mať skialpinizmus premiéru. Pred pretekmi sa Slováci držali na postupovej deviatej pozícii. Definitívu určí najnovšie vydanie svetového rebríčka v miešanej štafete, ktorý zverejní Medzinárodná federácia skialpinizmu (ISMF). Postúpi najlepších desať dvojíc podľa renkingu.
V stredisku v Utahu neďaleko Salt Lake City sa súťažilo na čerstvo napadanom snehu. Slovenská A-dvojica, ktorá bojovala o olympijskú miestenku s Poliakmi a Švédmi, rozbehla A-finále nádejne a Jagerčíková odovzdávala na treťom mieste. Šiarnik potom klesol na piatu pozíciu, ale stále držal slovenskú štafetu pred konkurentmi. Potom však Slovákom postupne ubúdali sily, po treťom úseku klesli na 8. miesto a vo finiši až na 9. priečku za Poliakov i Švédov.
1. kolo SP v skialpinizme v Solitude
mix štafeta - A-finále: 1. Anna Gibsonová, Cameron Smith (USA) 32:17,6 min., 2. Alba De Silvestrová, Michele Boscacci (Tal.) +51,1 s, 3. Thibe Deseynová, Arno Lietha (Švaj.) +1:03,8 min., ..., 9. Marianna JAGERČÍKOVÁ, Jakub ŠIARNIK (SR) +2:03,4
B-finále: 1. Hali Hafemanová, Griffin Briley (USA), ..., 11. Rebeka ČULLYOVÁ, Samuel MACHAJ (SR) +4:22,9 min.
