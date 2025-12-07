< sekcia Šport
Jagerčíková a Šiarnik získali miestenku v mix štafete
Druhá slovenská dvojica Rebeka Čullyová, Samuel Machaj skončila v B-finále miešanej štafety na 11. priečke.
Autor TASR
Salt Lake City 7. decembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v skialpinizme Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik sa predstavia na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Miestenku na olympiádu v Taliansku si zabezpečili v mix štafete na úvodnom podujatí Svetového pohára v americkom stredisku Solitude. Na podujatí obsadili deviate miesto, keď za víťazným domácim duom Anna Gibsonová, Cameron Smith zaostali o 2:03,4 min. Slováci informovali o zisku miestenky na svojich sociálnych sieťach.
Na podujatí sa bojovalo o posledné body do kvalifikácie na ZOH 2026, kde bude mať skialpinizmus premiéru. Pred pretekmi sa Slováci držali na postupovej deviatej pozícii a postup si postrážili. Definitívu malo určiť najnovšie vydanie svetového rebríčka v miešanej štafete, ktorý zverejní Medzinárodná federácia skialpinizmu (ISMF). Postúpi najlepších desať dvojíc podľa renkingu, okrem Slovákov sa v Solitude dostali do top 10 aj reprezentanti Poľska. „Bez kyslíka, vysilení, vymrznutí, ale je to tam. My a Poliaci berieme posledné miestenky na olympiádu. Po preležanej strede a trojdňovom výpadku som rád, že som ustrážil Poliaka aj Švéda na dohľad. Ďakujem Marianne za top výkon a všetkým, ktorí nám fandili,“ uviedol Šiarnik na svojom instagramovom profile. „Podarilo sa to. Všetkým ďakujem za podporu, úloha je splnená,“ doplnila Jagerčíková na Facebooku.
V stredisku v Utahu neďaleko Salt Lake City sa súťažilo na čerstvo napadanom snehu. Slovenská A-dvojica, ktorá bojovala o olympijskú miestenku s Poliakmi a Švédmi, rozbehla A-finále nádejne a Jagerčíková odovzdávala na treťom mieste. Šiarnik potom klesol na piatu pozíciu, ale stále držal slovenskú štafetu pred konkurentmi. Potom však Slovákom postupne ubúdali sily, po treťom úseku klesli na 8. miesto a vo finiši až na 9. priečku za Poliakov i Švédov.
Druhá slovenská dvojica Rebeka Čullyová, Samuel Machaj skončila v B-finále miešanej štafety na 11. priečke.
Na podujatí sa bojovalo o posledné body do kvalifikácie na ZOH 2026, kde bude mať skialpinizmus premiéru. Pred pretekmi sa Slováci držali na postupovej deviatej pozícii a postup si postrážili. Definitívu malo určiť najnovšie vydanie svetového rebríčka v miešanej štafete, ktorý zverejní Medzinárodná federácia skialpinizmu (ISMF). Postúpi najlepších desať dvojíc podľa renkingu, okrem Slovákov sa v Solitude dostali do top 10 aj reprezentanti Poľska. „Bez kyslíka, vysilení, vymrznutí, ale je to tam. My a Poliaci berieme posledné miestenky na olympiádu. Po preležanej strede a trojdňovom výpadku som rád, že som ustrážil Poliaka aj Švéda na dohľad. Ďakujem Marianne za top výkon a všetkým, ktorí nám fandili,“ uviedol Šiarnik na svojom instagramovom profile. „Podarilo sa to. Všetkým ďakujem za podporu, úloha je splnená,“ doplnila Jagerčíková na Facebooku.
V stredisku v Utahu neďaleko Salt Lake City sa súťažilo na čerstvo napadanom snehu. Slovenská A-dvojica, ktorá bojovala o olympijskú miestenku s Poliakmi a Švédmi, rozbehla A-finále nádejne a Jagerčíková odovzdávala na treťom mieste. Šiarnik potom klesol na piatu pozíciu, ale stále držal slovenskú štafetu pred konkurentmi. Potom však Slovákom postupne ubúdali sily, po treťom úseku klesli na 8. miesto a vo finiši až na 9. priečku za Poliakov i Švédov.
Druhá slovenská dvojica Rebeka Čullyová, Samuel Machaj skončila v B-finále miešanej štafety na 11. priečke.