Jagerčíková so Šiarnikom obsadili v súťaži štafiet 8. miesto

MS v skialpinizme - Morgins (Švajč.):



mix štafety: 1. Emily Harropová, Thibault Anselmet (Fr.) 32:44,1, 2. Ana Alonsová Rodriguezová, Oriol Cardona (Šp.) +0,9, 3. Marianne Fattonová, Robin Bussard (Švajč.) +18,8,... 8. Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik (SR) +3:08,7, 16. (4. v B-finále) Rebeka Čullyová, Kristián Jánošík (SR)

Morgins 3. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v skialpinizme Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik obsadili 8. pozíciu v pretekoch miešaných štafiet na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom stredisku Morgins. Prienikom do A-finále tak získali dôležité body do kvalifikácie o účasť na ZOH 2026, kde bude mať skialpinizmus premiéru.V pretekoch miešaných štafiet štartovalo v kvalifikácii celkovo 44 dvojíc. Jagerčíková so Šiarnikom zaostali v A-finále za víťaznými obhajcami titulu z Francúzska Emily Harropovou a Thibaultom Anselmetom o viac ako tri minúty. Harropová s Anselmetom i v poradí druhá dvojica Ana Alonsová Rodriguezová, Oriol Cardona zo Španielska si zaistili priamu miestenku na budúcoročné ZOH. Na nich sa na zjazdovke Stelvio v Bormiu predstaví len 12 dvojíc. Počítajú sa výsledky počas celého kalendárneho roka 2025, pripomenul portál olympic.sk.V B-finále sa predstavila aj ďalšia slovenská dvojica - Rebeka Čullyová s Kristiánom Jánošíkom napokon obsadila celkovo 16. pozíciu.