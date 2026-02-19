< sekcia Šport
Jagerčíkovú stopol sneh na lyžiarke: „Nemám si čo vyčítať“
V semifinále napokon obsadila poslednú šiestu priečku, hoci ho mala nádejne rozbehnuté, keď sa dlho držala na postupových pozíciách.
Autor TASR
Stelvio 19. februára (TASR) - Slovenskú skialpinistku Mariannu Jagerčíkovú zastavila v semifinále šprintu na ZOH 2026 nepriazeň počasia. Hoci vo svojej jazde viedla, po výbehu na schodoch sa jej do lyžiarky dostal sneh a to jej zabránilo nasadiť si viazanie. Tento nešťastný okamih ju stál veľa sekúnd. Po pretekoch však pre TASR uviedla, že si nemá čo vyčítať.
V semifinále napokon obsadila poslednú šiestu priečku, hoci ho mala nádejne rozbehnuté, keď sa dlho držala na postupových pozíciách. „Zo začiatku som išla tak ako som plánovala. Chcela som vyštartovať vpredu, lebo iba najlepších 6 postúpilo a tie miesta sú veľmi drahé. Ta sa mi aj podarilo, no bohužiaľ na schodoch sa mi spravila obrovská hrča snehu pod lyžiarkou a s tou hrčou som si nemohla nasadiť lyžu na viazanie. Pokým som si uvedomila, čo sa vlastne stalo, stratila som veľa sekúnd. Bohužiaľ, dnes rozhodla príroda a podmienky. Sneh sa mi nalepil v zlom mieste a v zlom čase. Ale ja si nemám čo vyčítať, so svojím výkonom som spokojná. A to, že robíme prírodný šport, to k tomu patrí,“ uviedla Jagerčíková.
K nešťastnej situácii sa ešte vrátila: „Všeličo sa stáva. Niekedy sa do viazania netrafíme, to je jedna vec. Potom môže prísť niečo iné, napríklad strhnúť pás, alebo stratíte palicu. Tam sa môže prihodiť veľa vecí. A že sa nalepil sneh tak to preto, lebo husto sneží a sneh je vlhký. To ako keď na bicykli spadnete na štrku. Jednoducho to k tomu patrí.“
Skúsená 40-ročná olympionička si teraz chce vychutnať atmosféru na športoviskách, keďže doteraz nemala čas. „Vyzerá to tak, že si to konečne budem môcť užiť, pretože doteraz som bola v pretekovej bubline, takže som sa sústredila na to, čo mám robiť.“
Na ZOH sa ešte predstaví v sobotňajšej miešanej štafete s Jakubom Šiarnikom. V nej by Slováci chceli potešiť seba i fanúšikov. „Forma je celkom dobrá. U mňa je v štafete dôležité, ako si preteky rozložím, aby ten výkon bol čo najlepší. Nemôžem pretekať tak ako pri šprinte, lebo by som v závere štafety bola úplne zatavená. V šprinte som skončila na 12. mieste tak dúfam, že v štafete skončíme na lepšom.“
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
V semifinále napokon obsadila poslednú šiestu priečku, hoci ho mala nádejne rozbehnuté, keď sa dlho držala na postupových pozíciách. „Zo začiatku som išla tak ako som plánovala. Chcela som vyštartovať vpredu, lebo iba najlepších 6 postúpilo a tie miesta sú veľmi drahé. Ta sa mi aj podarilo, no bohužiaľ na schodoch sa mi spravila obrovská hrča snehu pod lyžiarkou a s tou hrčou som si nemohla nasadiť lyžu na viazanie. Pokým som si uvedomila, čo sa vlastne stalo, stratila som veľa sekúnd. Bohužiaľ, dnes rozhodla príroda a podmienky. Sneh sa mi nalepil v zlom mieste a v zlom čase. Ale ja si nemám čo vyčítať, so svojím výkonom som spokojná. A to, že robíme prírodný šport, to k tomu patrí,“ uviedla Jagerčíková.
K nešťastnej situácii sa ešte vrátila: „Všeličo sa stáva. Niekedy sa do viazania netrafíme, to je jedna vec. Potom môže prísť niečo iné, napríklad strhnúť pás, alebo stratíte palicu. Tam sa môže prihodiť veľa vecí. A že sa nalepil sneh tak to preto, lebo husto sneží a sneh je vlhký. To ako keď na bicykli spadnete na štrku. Jednoducho to k tomu patrí.“
Skúsená 40-ročná olympionička si teraz chce vychutnať atmosféru na športoviskách, keďže doteraz nemala čas. „Vyzerá to tak, že si to konečne budem môcť užiť, pretože doteraz som bola v pretekovej bubline, takže som sa sústredila na to, čo mám robiť.“
Na ZOH sa ešte predstaví v sobotňajšej miešanej štafete s Jakubom Šiarnikom. V nej by Slováci chceli potešiť seba i fanúšikov. „Forma je celkom dobrá. U mňa je v štafete dôležité, ako si preteky rozložím, aby ten výkon bol čo najlepší. Nemôžem pretekať tak ako pri šprinte, lebo by som v závere štafety bola úplne zatavená. V šprinte som skončila na 12. mieste tak dúfam, že v štafete skončíme na lepšom.“
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/