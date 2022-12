Jágr nastúpil po 230 dňoch za Kladno: Hrozila nám kontumácia

Kladno 12. decembra (TASR) - Český hokejista Jaromír Jágr nečakane nastúpil v nedeľu v extraligovom zápase Kladna proti Libercu (3:7). Päťdesiatročný útočník absolvoval svoj prvý súťažný duel po dlhých 230 dňoch, vo štvrtom útoku odohral viac ako 15 minút a zaznamenal dve asistencie.



Štart majiteľa klubu pritom nebol plánovaný, rozhodol sa nastúpiť pre virózu, ktorá vypukla v kabíne Kladna. Českému klubu povolilo vedenie súťaže preložiť si piatkový zápas s Pardubicami, v nedeľu už odklad zamietlo. "Môj štart nebol dopredu plánovaný. V sobotu sme mali na tréningu dvanásť hráčov, hrozila nám kontumácia a nechcel som, aby k nej došlo," opísal dôvody prvého štartu v sezóne Jágr, ktorý vo februári budúceho roka oslávi 51. narodeniny.



Jágrovi sa podarilo v zápase dvakrát asistovať. Najskôr v 37. minúte po strele hokejového veterána znížil na 2:3 Matyáš Filip a v 56. minúte prihral legendárny útočník na gól Mateja Berana. "Zbytočne sme si to u nás v tretine komplikovali a robili chyby. Hru musíme zjednodušiť a hrať zodpovednejšie," povedal Jágr, ktorý nastúpil na zápas prakticky bez tréningu. Podľa jeho slov však nepociťoval problémy s fyzickou pripravenosťou. "Na ľad chodím občas ako tréner, ale inak je ťažké chodiť s mužstvom, pretože som 21. alebo 22. hráč. Akurát by som narušil tréning, čo by nebolo dobré, takže som netrénoval. Fyzicky sa cítim dobre," uviedol pre hokej.cz dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese Pittsburghu Penguins.



Ďalšie štarty druhého najproduktívnejšieho hráča v dejinách zámorskej NHL sú otázne. Výrazne im však nahráva zranenie skúseného útočníka Kladna Jakuba Klepiša, ktorý si zlomil nohu. "Vyzerá to, že bude mimo zhruba mesiac a pol. Musíme si poradiť," dodal Jágr.