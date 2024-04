Jágr odohrá za Kladno ešte jednu sezónu: Chcem sa dobre pripraviť

Kladno 26. apríla (TASR) - Päťdesiatdvaročný český hokejista Jaromír Jágr si predĺži kariéru ešte o jednu sezónu. Tá má byť jeho posledná a chce ju aj filmovo zdokumentovať. Hrajúci majiteľ extraligového Kladna to prezradil v rozhovore pre CNN Prima News.



"Máme plán s filmárom Petrom Větrovským natočiť moju poslednú sezónu. Takže by som sa na ňu pokúsil fyzicky čo najlepšie pripraviť. Ja teda stále hovorím, že by som sa chcel pripraviť, a potom sa nepripravím. Ale naozaj profesionálne by som sa chcel pripraviť na svoju poslednú sezónu," prezradil Jágr ešte pred barážou proti Vsetínu s tým, že podmienkou na jeho pokračovanie je, aby sa Kladno udržalo medzi elitou.



To sa podarilo, Kladno v barážovej sérii proti Vsetínu triumfovalo jednoznačne 4:0 na zápasy a klub sa tak v najvyššej českej súťaži zachránil tretíkrát za sebou. Jágr sa v druhom stretnutí so Vsetínom zapísal aj do streleckej listiny a vo veku 52 rokov a 63 dní sa stal najstarším hráčom, ktorý v profesionálnom hokeji skóroval. Prekonal rekordný zápis legendárneho Gordieho Howea (52 rokov a 11 dní).



Okrem filmu sa jeho fanúšikovia azda môžu tešiť aj na knižné spracovanie jeho príbehu. "Knihu chystám, ale to chystám už asi desať rokov, takže všetko, čo som mal nachystané, som musel zmeniť, pretože som zmenil svoje názory," vysvetlil Jágr.



Ak Jágr do ďalšej sezóny naozaj naskočí, bude to už jeho 37. ročník medzi profesionálmi, pripomenul portál sport.cz. Počas svojej úctyhodnej kariéry získal dvakrát Stanleyho pohár, olympijské zlato a dvakrát titul majstra sveta. Päťkrát vyhral kanadské bodovanie NHL a v zámorskej profilige je stále držiteľ viacerých rekordov.