Jágr plánuje štart v 36. sezóne, rozohrať sa chce v prvoligovej Slavii

Kladno 11. októbra (TASR) - Český hokejista Jaromír Jágr na sociálnej sieti naznačil, že sa blíži jeho návrat na ľad. Päťdesiatjedenročný majiteľ extraligového klubu Rytíři Kladno by sa mal rozohrať v prvoligovej Slavii Praha.



"Volal mi generálny manažér, aby som začal chudnúť, že budem musieť nastúpiť," uviedol Jágr aj napriek tomu, že Kladno generálneho manažéra nemá. Post športového manažéra zastáva Jiří Burger. "Mám 121 kilogramov, takže potrebujem do 14 dní schudnúť 10 kg," dodal.



Olympijský šampión z Nagana a dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára aj MS oblieka dres rodného Kladna od sezóny 2017/18, keď definitívne uzavrel kariéru v NHL. V uplynulom ročníku odohral 26 stretnutí a na svoje konto si pripísal 14 bodov za päť gólov a deväť asistencií. Rytíři si proti Zlínu zahrali baráž o udržanie v najvyššej českej súťaži s úspešným koncom. Ak Jágr nastúpi v novom ligovom ročníku, tak to bude pre neho neuveriteľná 36. sezóna v profesionálnej kariére.



Jágr nastúpil v základnej časti NHL na 1733 duelov, v ktorých nazbieral 1921 bodov (766+1155), čo z neho robí po legendárnom Wayneovi Gretzkom (2857 bodov) druhého najproduktívnejšie hráča v historických štatistikách súťaže.